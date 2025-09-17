Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile görüştü

İki ülkenin zengin mutfak kültürünün de ele alındığı görüşmede Mikasa, Türkiye ve Japonya'nın önemli tarihi medeniyetlere sahip olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan, Japonya Altes Prensesi Mikasa ile görüştü. (AA)

"DERİN DOSTLUĞUN GELECEK NESİLLERE AKTARILABİLMESİ İÇİN ATILABİLECEK ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK"

Emine Erdoğan, Mikasa ile görüşmesine ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemize resmi ziyarette bulunan Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa ile bir araya gelmekten mutluluk duydum. Görüşmemizde çevrenin korunması, kültürel mirasın yaşatılması ve gastronomi başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki derin dostluğun, gelecek nesillere aktarılabilmesi için birlikte atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın himayesinde, Japonya ve Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün öncülüğünde ülkemizde yürütülen arkeolojik kazıların çok kıymetli olduğunun altını çizdik. Yakın zamanda Şanlıurfa'da başlatılacak olan Ayanlar Ören Yeri kazı çalışmalarının, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendireceğine inancımız tam. Nazik ziyaretleri için Altes Prensesi Akiko Mikasa'ya gönülden teşekkür ediyorum."