AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki gösterdi. Özdemir, "Sayın Özgür Özel’i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum." dedi. Özel'in Manavgat yalanını hatırlatan Özdemir, "Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum." diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki gösterdi.

CHP'Lİ ÖZEL'DEN İFTİRA

CHP'li Özel, bugün Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'li belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, ziyaretinin ardından CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonuna ilişkin yalan ve iftiralarla dolu bir açıklamaya imza attı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

AK Parti İstanbul il teşkilatındaki yöneticilerin Hasan Mutlu'yu arayıp "Eğer bize geçeceğini söylersen durdurabilirim" dediğini iddia eden Özel, "Sayın Erdoğan, siyasi kapkaç ve siyasi yankesiciliğe yeltenmiş durumda." diyerek bağımsız yargının aldığı kararlar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Özel'in skandal açıklamalarının yalan ve iftira olduğunu belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim." iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum.

Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için "32 saatlik video kaydı var." diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır."

