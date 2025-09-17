AK Parti'den CHP'li Özgür Özel'in Bayrampaşa iftiralarına sert tepki: Bir müfteri olarak anılacak!

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI AK Parti İstanbul il teşkilatındaki yöneticilerin Hasan Mutlu'yu arayıp "Eğer bize geçeceğini söylersen durdurabilirim" dediğini iddia eden Özel, "Sayın Erdoğan, siyasi kapkaç ve siyasi yankesiciliğe yeltenmiş durumda." diyerek bağımsız yargının aldığı kararlar üzerinden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Özel'in skandal açıklamalarının yalan ve iftira olduğunu belirten AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"CHP Genel Başkanının bugün yapmış olduğu açıklamada; Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile ilgili, İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin kendisiyle irtibata geçerek "Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim." iftirasında bulunmasını şiddetle reddediyorum.



Sayın Özgür Özel'i, vakit kaybetmeden savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum. Daha önce Manavgat için "32 saatlik video kaydı var." diyerek milletin gözünün içine baka baka yalan söylemesine rağmen iki aydır herhangi bir belge sunamadığı gibi, bu konuda da müfteri olarak anılacaktır."