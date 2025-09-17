PODCAST CANLI YAYIN

Edirne'de yabancı uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı: Sürücü gözaltına alındı

Yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmenin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalandığı bildirildi. Göçmenlerin Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu olduğu belirtilirken, sürücünün de gözaltına alındığı kaydedildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü-Meriç kara yolunda şüpheli N.T'nin kullandığı aracı durdurdu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Araçta Pakistan, Irak ve Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüpheli N.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

81 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

