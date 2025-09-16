PODCAST CANLI YAYIN

Çektikleri kliplerde uyuşturucuyu özendiren rapçilere ceza istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'Come to İstanbul' adlı klibin uyuşturucu madde kullanımına özendirici olduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Şahısların "Darmaduman” adlı klibinde de uyuşturucu kullanımını özendirdiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayınladıkları müzik kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendiren "Kerro", "Gazi" ve "Timo" lakaplı üç kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu kişilerin rol aldığı ve "Come to İstanbul" adıyla yayınlanan klibin uyuşturucu madde kullanımını teşvik ettiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada aynı platformda paylaşılan "Darmaduman" adlı klibin de benzer içerik taşıdığı tespit edilerek dosyaya dahil edildi.

CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLDİ

Tamamlanan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, üç şüphelinin zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

