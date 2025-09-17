PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li Köyceğiz Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında

Muğla’da Köyceğiz Belediyesinde görevli personellerin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, belediye başkan yardımcısının çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve sahte düzenlediği yapı kullanım belgesi sahiplerinden haksız maddi menfaat temin edildiği tespit edildi.

CHP’li Köyceğiz Belediyesine yolsuzluk operasyonu! Başkan Yardımcısı Özgür Örnek gözaltında
Muğla'da CHP'li Köyceğiz Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde imar yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla ekipler tarafından operasyon düzenlendi.

Belediyede görevli bazı personellerin ihbarda bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, adı geçen belediye başkan yardımcısının çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği ve sahte düzenlediği yapı kullanım belgesi sahiplerinden haksız maddi menfaat temin edildiği tespit edildi.

Bunun üzerine şüpheli belediye başkan yardımcısının gözaltına alındığı, arama el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...
