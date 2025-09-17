CHP'li Belediyelerin kasasından DHKP/C’ye finans suçlaması: Gizli tanık konuştu

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyeler üzerinden finans sağlandığı iddialarına ilişkin 13'ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada gizli tanık dinlendi.
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gündür süren duruşmaya 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkemede gizli tanık C.B. ifade verdi.
C.B., sanıklardan eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem hakkında beyanlarda bulundu. Tanık, Erdem ile Sivas Kangal Dernekler Başkanı olduğu dönemde tanıştığını ve kendisini ziyaret ettiğini anlattı.
Erdem'in Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de kendisiyle görüştüğünü, kendisinden örgüt adına taleplerde bulunduklarını söyleyen C.B, "Kendisine para karşılığında konser biletleri verdik. Kendisi talimat verdi, kazak verdik, çocuk kazağıydı. 2-3 tane işçi vardı, onlara maaş verdik, kalanını örgüte aktardık." dedi.
Tanık beyanına karşı söz verilen Erdem, C.B'yi tanımadığını, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.
Gizli tanık C.B, sanıklardan eski Maltepe Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz hakkında ise şunları kaydetti:
"Kendisiyle 2016'da görüştüm. İlk başta Maltepe Belediye Başkanıyla görüşüldü, ben bizzat katıldım. Görüşmemi özel kalem sağladı. Belediye başkanıyla görüştükten sonra bizi Sinan Çetiz'e gönderdiler o da bize miktarı ayarlayacağını söyledi. O zamanın parasıyla 300 bin lira aldım. İki kere para aldık biri kendisi üzerinden oldu."
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, terör örgütü DHKP/C'ye belediyeler üzerinden finans sağlandığı iddialarına ilişkin davada gizli tanığın beyanları dinlenmeye devam etti.
Duruşmada söz alan sanıklardan Çetiz, gizli tanık C.B'yi tanımadığını, C.B'nin de kendisini tanımadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, gizli tanığın diğer sanıklarla ilgili iddialarını da dinledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, 13 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına hükmetti. Ayrıca bazı tanıklar ile gizli tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verildi.
Duruşma, 29 Eylül'e ertelendi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, DHKP/C'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan Berk E., Ceyhun B., Mesut Y. ve Uğur Berk H.'nin ifadeleri ile "S.G." mahlaslı gizli tanığın beyanlarına yer verildi.
Beyanlarda, örgütün merkez komitesinin talimatıyla 2014 yılında "İKOM (İhtiyaç Komitesi)" adlı bir yapılanma kurulduğu, bu yapı aracılığıyla müteahhitlerden, belediyelerden, zengin iş insanlarından, yasa dışı kumarhanelerden ve örgüte müzahir mahallelerdeki esnaftan maddi kaynak sağlandığı öne sürüldü.
İddianamede, belediyelere örgütün kontrolündeki dergilerin gönderildiği, belediyelerin örgütün ve legal görünümlü kuruluşlarının düzenlediği etkinliklere katılacak kişileri taşımak için araç tahsis ettiği ifade edildi. Ayrıca örgütün işlettiği Kazova Tekstil'e ait kazak ve tişörtlerin, belediyeler tarafından piyasa fiyatının üzerinde bedellerle satın alındığı kaydedildi.
Soruşturmaya konu belediye başkanlıklarının, İKOM yöneticileriyle görüşerek örgütün ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verdikleri iddiasına yer verilen iddianamede, sanıkların görev yaptıkları dönemde örgütle ters düşmemek ve finans sağlamak amacıyla para transferi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.
ÖRGÜTÜN FİNANSE EDİLMESİNDE ROL OYNADI
İddianamede, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkındaki beyanlar esas alındığında, Sarıyer Belediye Başkanı olduğu dönemde örgüte aktarılan ve çok sayıdaki para hareketlerinden haberdar olmamasının olağan akışa uygun olmadığı ifade ediliyor.
Genç'in, örgütün finanse edilmesinde aktif rol aldığı belirtilen iddianamede, hakkında örgütü finanse ettiği iddiasına ilişkin beyan bulunan eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı sanık Melih Morsümbül'ün de teslim olduğu sırada cep telefonunu kurulum ayarlarına getirerek görevlilere teslim ettiği kaydediliyor.
İddianamede, Morsümbül'ün bu şekilde veri kopyalama (imaj alma) işlemlerini engellediği, sanığın Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde DHKP/C terör örgütüyle irtibatlı olduğu, ayrıca örgütün finanse edilmesinde aktif olarak rol aldığı ifade ediliyor.
İddianamede sanıklar Fatma Varıcı, İhsan Bulut, İsmail Yalnız, Kaya Emir Dönmez, Muhittin Yetimler, Necati Demirci, Nihat Özbey ve Sunay Yıldız'ın "terörizme finansman sağlamak" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15'er yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eski Başkan Yardımcıları Emir Sarıgül, Erdoğan Yıldız ve Mehrali Seçme, eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Deniz Kutlu, Hatice Yazlık, Haydar Özgül, İsmail Erdem, eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir, Mahmut Serdar Kızılay, daha önce Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Manisa Şehzadeler Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Morsümbül, Orhan Beğenmiş, Sinan Çetiz, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Zafer Eskiköy'ün ise "terörizme finansman sağlamak" suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.