CHP'li Belediyelerin kasasından DHKP/C’ye finans suçlaması: Gizli tanık konuştu

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyeler üzerinden finans sağlandığı iddialarına ilişkin 13'ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı davada gizli tanık dinlendi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 gündür süren duruşmaya 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkemede gizli tanık C.B. ifade verdi.

C.B., sanıklardan eski Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem hakkında beyanlarda bulundu. Tanık, Erdem ile Sivas Kangal Dernekler Başkanı olduğu dönemde tanıştığını ve kendisini ziyaret ettiğini anlattı.

Erdem'in Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde de kendisiyle görüştüğünü, kendisinden örgüt adına taleplerde bulunduklarını söyleyen C.B, "Kendisine para karşılığında konser biletleri verdik. Kendisi talimat verdi, kazak verdik, çocuk kazağıydı. 2-3 tane işçi vardı, onlara maaş verdik, kalanını örgüte aktardık." dedi.

Tanık beyanına karşı söz verilen Erdem, C.B'yi tanımadığını, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.

Gizli tanık C.B, sanıklardan eski Maltepe Belediye Teknik Başkan Yardımcısı Sinan Çetiz hakkında ise şunları kaydetti:

"Kendisiyle 2016'da görüştüm. İlk başta Maltepe Belediye Başkanıyla görüşüldü, ben bizzat katıldım. Görüşmemi özel kalem sağladı. Belediye başkanıyla görüştükten sonra bizi Sinan Çetiz'e gönderdiler o da bize miktarı ayarlayacağını söyledi. O zamanın parasıyla 300 bin lira aldım. İki kere para aldık biri kendisi üzerinden oldu."

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, terör örgütü DHKP/C'ye belediyeler üzerinden finans sağlandığı iddialarına ilişkin davada gizli tanığın beyanları dinlenmeye devam etti.

Duruşmada söz alan sanıklardan Çetiz, gizli tanık C.B'yi tanımadığını, C.B'nin de kendisini tanımadığını belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, gizli tanığın diğer sanıklarla ilgili iddialarını da dinledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, 13 tutuklu sanığın mevcut hallerinin devamına hükmetti. Ayrıca bazı tanıklar ile gizli tanıkların bir sonraki celsede dinlenmesine karar verildi.

Duruşma, 29 Eylül'e ertelendi.