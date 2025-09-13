Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da yer aldığı 121 şirkete TMSF tarafından el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen Devran Çimen, Kemal Çimen, Kenan Tekdağ , Devran Can ve Cemal Can gözaltına alınırken holdingin patronlarından Kemal Can, Mehmet Şakir Can , Rumert Onur Can, Murat Can ve Mehmet Kaya adreslerinde bulunamadı. Şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları sürüyor.

Enerji, otelcilik, sağlık, eğitim, uluslararası ticaret ve medya alanlarında faaliyet gösteren Can Holding'in bünyesindeki şirketlere kaynağı belirsiz paraların sokulduğu ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlendi. 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında örgütün 2020-2021 arasındaki kara para miktarının 88 milyar TL olduğu ve 2021-2025 yılları arasında da 50 milyar dolar kara para trafiği gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şirket yöneticilerinden Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016'da 'uluslararası kaçak sigara kaçakçılığı' şebekesini yönetmek kapsamında gözaltına alındıkları belirlendi. Şüphelilerin 11 ayrı ülkede 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptandı. 2016 yılında yapılan ve 9 aylık bir çalışma sonrası gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda ihraç edilen sigaraları 11 ülke üzerinden piyasaya sürdüklerini belirlediği şebekede Can Holding'in patronu Murat Can'ı ve Mehmet Şakir Can'ı gözaltına aldı. Sabah'ta yer alan havere göre suç örgütü yöneticilerinin haklarında bu anlamda çıkan haberleri de medya etkisiyle her yerden sildirdikleri ortaya çıktı. Örgütün kaçak sigaraları yurtdışına gönderiyormuş gibi Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalar üzerinden iç piyasaya sürdükleri belirlendi.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör kirli yapıyı köşesine taşıdı. Güngör kaleme aldığı yazısında şu ifadeleri kullandı:



"Biliyorsunuz, önceki gün sabah Küçükçekmece Başsavcılığı kaçakçılıktan medya imparatorluğuna uzanan Can Holding'e kara para baskını yaptı. Aralarında Habertürk, Show Tv, Doğa Koleji ve Energy Petrol'ün de olduğu 121 şirkete el koydu. Dün de başsavcılık kararıyla Can Holding'in Tekfen Holding'deki yüzde 17.56'lık hisselerine el konulmasına karar verildi. Bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için ben önce ufak bir hafıza tazelemesi yapayım. Eminim, Can Holding ismini birçoğunuz Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi operasyonlarıyla değil Habertürk ve Show TV'yi satın almasıyla duymuşsunuzdur. Halbuki, bu şirketin adı daha önce gazete sayfalarında şirket satın almalarıyla değil, kaçakçılıkla gündeme geliyordu. 2002'de MİT, Jandarma ve Emniyet ile koordineli bir çalışma sistemi oluşturan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, son yılların en büyük sigara kaçakçılığını ortaya çıkarmıştı. Mali boyutu eski parayla 8 trilyon lira… Sahte sigaralar, Çin, Rusya, Bulgaristan, Gürcistan, Makedonya ve Kuzey Kore'de imal edilip, yasadışı yollardan ülkeye sokuluyordu. Free-shoplar, marketler, bakkallar, büfeler ve sokak tezgâhlarında sahte bandrollerle satılıyordu. Devlet vergi kaybına uğruyordu.

O operasyonda Murat Can gözaltına alınmıştı. Mehmet Şakir Can'ın adı da 2016'daki sigara kaçakçılığı davasına karışmıştı. Hatta çok değil daha bir yıl önce Maliye Bakanlığı bazı belgelerin yasal defter kayıtlarına ve beyanlara dahil edilmediğini, sigaraların fatura düzenlendiği halde özel tüketim ve katma değer vergilerinin beyanlara yansıtılmadığını tespit edip, bir şirkete 6 milyar TL vergi cezası yazmıştı. Maliye kaynakları, şirketin European Tütün olduğunu doğrulamıştı. Sonra bir anda eski defterler kapandı, Can Holding Türkiye'nin kritik satın almalarında boy göstermeye başladı. Önce Bilgi Üniversitesi'ni aldılar. Ardından Doğa Koleji'ni… Koleji, 2016'da Metal Yapı'nın (Bugünlerde adı Rezan Epözdemir dosyasında geçen, avukat Epözdemir'in malına çöktüğü iddia edilen Ömer Saçaklıoğlu'nun şirketi) aldığı söylenmişti. Ardından kolej İTÜ Vakfı'na geçmişti. Daha sonra Can Holding'e satılmıştı. Ama tıpkı Bilgi Üniversitesi'nde olduğu gibi Can Holding'in kaç lira ödediği açıklanmamıştı. O dönemde Habertürk'ün başında bulunan Kenan Tekdağ da Doğa Koleji'nin borçlarıyla ilgili haberleri sık sık yaptırarak, satışın seyrinde epey rol oynamıştı. Aralık 2024'te ise bu kez Can Holding'in, Habertürk, Show TV ve Bloomberg'in dahil olduğu, Ciner Medya Grubu'nu satın aldığını duyduk. Ve yine satın alma bedeli de bedelin ödenip ödenmediği de sır olarak kaldı. Gelelim Tekfen meselesine… O daha da enteresan… Can Holding bu kez borsadan Türkiye'nin köklü mühendislik-müteahhitlik şirketlerinden olan Tekfen Holding'in hisselerini toplamaya başladı. Fakat orada şirketi ele geçirme operasyonunda karşısına Ali Rıza Yıldırım'a ait ARY Holding çıktı. Ve ARY ile Can arasında hisse savaşı başladı.