Başkan Erdoğan Doha dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu! "Tuzakları bozduk"

Başkan Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'dan dönüşte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rüşvet, yolsuzluk ve şaibenin ortasında yer alan CHP'ye sert çıktı: Rüşvet, haraç, yolsuzluk, sahtekârlık, irtikap ve delege pazarlığı bunların içinde var. Önce sen, kendi içindeki bu olumsuzlukları temizlemeye bak. Bunu temizlemeden sağa sola çamur atma. Böyle siyaset olur mu? Bunu gören CHP'liler "Biz yanlış adrese gelmişiz" dediler ve kopma kararı aldılar. Katılmak isteyenlere biz "Niye geliyorsunuz" mu diyeceğiz? İnsanlar güçlü kadrolara sahip, istikrarlı bir parti olarak AK Parti'yi tercih ediyor...

İşte Erdoğan'ın gündeme dair çok önemli açıklamaları:

CHP'yle ilgili davaların hiçbir yerinde AK Parti olarak yokuz. Şikayet edenler de yargılananlar da CHP'nin koridorlarında dolaşıyorlar. Aramızdaki fark bu. Biz yargının vereceği kararı, bu mutlak butlan mı olur, başka türlü bir karar mı çıkar, hepsini yargının vereceği karardan sonra göreceğiz.

CHP'den bazı başkanlar, meclis üyeleri, bizim partimize katılmışlar. Katılmak isteyenlere "Niye geliyorsunuz?" mu diyeceğiz? Kapımız açık. Nitekim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan sonra Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel de aramıza katıldı.

AYRIK OTLARI KAZINACAK

Terörsüz Türkiye süreci kararlılıkla ilerlemektedir. Süreç, birliğimizi, kardeşliğimizi tahkim edecek.

Ayrık otları temizlenmediği takdirde mahsulü zayıflatır ve verimi düşürür. İnanıyorum ki birlik ve beraberliğimiz o zararlı otları kökünden kurutacak.

Milletimizin desteği ve hayır duası en büyük güvencemizdir. O büyük destek sayesinde ülkemize karşı kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız. Milletim şunun farkında olsun; biz, ne yaptığımızı çok ama çok iyi biliyoruz.

Yeni konut projesinin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor.

NETANYAHU'NUN SONU HİTLER GİBİ OLACAK

Başkan Erdoğan, "Bir defa şunu çok açık net ortaya koyalım. İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Dolayısıyla "vadedil-miş topraklar" kavramıyla oluşturulan senaryolar, huku-ken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur. İsrail'i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır" dedi.