FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon! 10 şüpheli gözaltında

Ankara merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na sızmaya çalışan yapılanmasına yönelik 1’i görevde 9’u ihraç edilmiş olmak üzere toplam 10 subay ve astsubay gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldıkları ve kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlarla iletişim sağladıkları belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

DENİZ KUVVETLERİNE SIZMA GİRİŞİMİ

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na sızmaya çalışan mensuplarının, Ankara'da farklı semtlerde bulunan büfe, market ve bakkallardaki kontörlü hatlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Şüphelilerin örgütle bağlantılı olduklarına dair ifadeler de dosyaya yansıdı.

10 SUBAY VE ASTSUBAY GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalar neticesinde 1'i görevde, 9'u ise daha önce ihraç edilen subay ve astsubay olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere emniyete götürüldü. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

