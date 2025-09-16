PODCAST CANLI YAYIN

Çocuklarının gözü önünde darp edilmişti! Babaya tokat atan saldırgan tutuklandı

Son dakika haberi! Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, aşırı hız yapan sürücüyü uyaran bir vatandaş, çocuklarının gözü önünde darp edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, babaya yumruk atan saldırganın tutuklandığını bildirdi.

Çocuklarının gözü önünde darp edilmişti! Babaya tokat atan saldırgan tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kocaeli Gebze'de bir babaya yumruk atan saldırganın tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç açıkladı: Babaya tokat atan saldırgan tutuklandı


Olay, 15 Eylül saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kızı ve oğlunu okula götüren kişi, çocuklarıyla yürüdüğü sırada yanlarından hızla geçen cipin sürücüsüne tepki gösterdi.

Trafik tartışmasında, çocuklarının yanında babalarına tokat attı. (DHA)

ÇOCUKLARININ YANINDA SALDIRIYA UĞRADI

Bunun üzerine geri manevra yapan sürücü, cipi durdurup bu kişiyle tartışmaya başladı.

Trafik tartışmasında, çocuklarının yanında babalarına tokat attı. (DHA) Trafik tartışmasında, çocuklarının yanında babalarına tokat attı. (DHA)

Tartışmanın devamında cipten inen sürücü, çocuklarının yanında babaya tokat attı. Daha sonra aracına binen sürücü, bölgeden ayrıldı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakan Tunç'un paylaşımı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç duyurdu: Gebze'de babaya tokat atan şüpheli hakkında gözaltı kararı!

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerimden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Bakan Yerlikaya açıkladı: Gebze'deki şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise daha sonra O.C.'nin yakalandığını duyurdu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran Ö.K'ye saldırdığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Kocaeli'ne getirilen sürücü O.C'nin (33) Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan cip sürücüsü gözaltına alındı. (DHA)

Bu arada, olaya ilişkin gözaltına alınan, saldırı anında araçta bulunan O.C'nin kardeşi C.C. (17) de Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından aynı adliyeye getirildi.

Çocuklarının gözü önünde darp edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Babaya tokat atan 2 saldırgan adliyeye sevk edildi

KENDİNİ SAVUNDU

Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağzını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

Çocuklarının gözü önünde darbedilen baba A Haber'e konuştu!


ŞEHİR EŞKIYASI TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocukların ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayının hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."

