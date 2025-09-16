Cumhuriyet Mahallesi'nde aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran Ö.K'ye saldırdığı gerekçesiyle İstanbul'da yakalanarak Kocaeli 'ne getirilen sürücü O.C'nin (33) Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise daha sonra O.C.'nin yakalandığını duyurdu.

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesindeki bir sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran vatandaşımızın, okula götürdüğü çocukların gözü önünde fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında şüpheli sürücü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."

Bakan Tunç sosyal medya hesabı üzerimden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu arada, olaya ilişkin gözaltına alınan, saldırı anında araçta bulunan O.C'nin kardeşi C.C. (17) de Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından aynı adliyeye getirildi.

Çocuklarının gözü önünde darp edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Babaya tokat atan 2 saldırgan adliyeye sevk edildi



KENDİNİ SAVUNDU



Adliye sevk edilen şüphelilerden O.C., "Neden yaptın?" sorusuna, "Küfür eden adamın ağzını kapatıyorum, videoya iyi bakın. Ona göre yorum yapın. Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" yanıtını verdi.

ŞEHİR EŞKIYASI TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocukların ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayının hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."