PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması: 48 gözaltı
Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 15:34
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bunlar da Var
00:09
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
15.09.2025
Pazartesi
08:54
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
15.09.2025
Pazartesi
01:24
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
15.09.2025
Pazartesi
01:01
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
15.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN