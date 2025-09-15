Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor, hangi hallerde ilan ediliyor? Mutlak butlan nedir?

CHP'nin Kasım 2023'teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10:00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesi parti içinde "mutlak butlan" kararı ve "kayyum" tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceği tartışmaları alevlendi. Bu anlamda mutlak butlan nedir? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor, hangi hallerde ilan ediliyor? Soruları da merak ediliyor. Hukuki işlemlerin geçerliliği, yasa ile belirlenen kurallara ve şekil şartlarına bağlıdır. Bazı durumlarda, yapılan işlem en başından itibaren geçersiz sayılır. Bu durum, hukukta "mutlak butlan" olarak adlandırılıyor. Mutlak butlan kararı, kamu düzenine, genel ahlaka ya da emredici hukuk kurallarına aykırılık söz konusu olduğunda gündeme gelir ve işlem hiç doğmamış gibi hüküm ifade eder. Mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınabilen bu karar, zaman aşımına uğramaz ve tarafların rızasıyla da geçerli hale getirilemez. Peki mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır? İşte mutlak butlan kararı hakkında merak edilen tüm detaylar…

CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek

Mutlak butlan, hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka ya da emredici yasa hükümlerine açıkça aykırı olan hukuki işlemlerin baştan itibaren geçersiz sayılmasını ifade eder.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Bu tür işlemler hukuken hiç yapılmamış kabul edilir ve sonradan tarafların onayıyla geçerli hale getirilemez. Mutlak butlan kararları yalnızca tarafların başvurusu ile değil, mahkemeler tarafından re'sen yani kendiliğinden de dikkate alınabilir.

Fiil ehliyeti bulunmayan kişilerin yaptığı işlemler, şekil şartlarına uyulmadan düzenlenen sözleşmeler, insan onurunu zedeleyen ya da ahlaka aykırı hükümler içeren anlaşmalar bu kapsamda değerlendirilir.