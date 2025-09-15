PODCAST CANLI YAYIN

Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor, hangi hallerde ilan ediliyor? Mutlak butlan nedir?

CHP'de kritik dava bugün Ankara'da görülüyor. "Şaibeli kurultay" iddiasıyla açılan davada, 38. Olağan Kurultay'ın iptali talep ediliyor. Karar aşamasına gelen davada mahkemenin alabileceği karara ilişkin davanın reddi ve erteleme dahil 5 senaryo bulunuyor. Mutlak butlan nedir? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor, hangi hallerde ilan ediliyor? Soruları da merak ediliyor.

CHP'nin Kasım 2023'teki 38.Olağan Kurultayı ile bu yıl 6 Nisan'da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava bugün saat 10:00'da Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Dava öncesi parti içinde "mutlak butlan" kararı ve "kayyum" tartışmaları sürerken, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçeceği tartışmaları alevlendi. Bu anlamda mutlak butlan nedir? Mutlak butlan kararı ne anlama geliyor, hangi hallerde ilan ediliyor? Soruları da merak ediliyor. Hukuki işlemlerin geçerliliği, yasa ile belirlenen kurallara ve şekil şartlarına bağlıdır. Bazı durumlarda, yapılan işlem en başından itibaren geçersiz sayılır. Bu durum, hukukta "mutlak butlan" olarak adlandırılıyor. Mutlak butlan kararı, kamu düzenine, genel ahlaka ya da emredici hukuk kurallarına aykırılık söz konusu olduğunda gündeme gelir ve işlem hiç doğmamış gibi hüküm ifade eder. Mahkemelerce kendiliğinden dikkate alınabilen bu karar, zaman aşımına uğramaz ve tarafların rızasıyla da geçerli hale getirilemez. Peki mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır? İşte mutlak butlan kararı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Mutlak butlan ne demek?

Mutlak butlan, hukuka, kamu düzenine, genel ahlaka ya da emredici yasa hükümlerine açıkça aykırı olan hukuki işlemlerin baştan itibaren geçersiz sayılmasını ifade eder.

Bu tür işlemler hukuken hiç yapılmamış kabul edilir ve sonradan tarafların onayıyla geçerli hale getirilemez. Mutlak butlan kararları yalnızca tarafların başvurusu ile değil, mahkemeler tarafından re'sen yani kendiliğinden de dikkate alınabilir.

Fiil ehliyeti bulunmayan kişilerin yaptığı işlemler, şekil şartlarına uyulmadan düzenlenen sözleşmeler, insan onurunu zedeleyen ya da ahlaka aykırı hükümler içeren anlaşmalar bu kapsamda değerlendirilir.

Modern hukukta, mutlak butlanın amacı yalnızca tarafları değil, aynı zamanda kamu düzenini ve toplumun temel değerlerini korumaktır. Bu nedenle her kural ihlali değil, ancak emredici nitelikteki kuralların ihlali mutlak butlan sonucunu doğurur.

