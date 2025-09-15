CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek

İKİ İSİM RADARA GİRDİ

Parti yönetiminin mahkeme kararıyla el değiştirmesi halinde CHP'de yeni bir ihraç dalgasının başlaması öngörülüyor. Bu kapsamda, uzun süredir medya eliyle Kılıçdaroğlu'na yönelik linç kampanyası yürüten parti yöneticilerinin hızla ihraç edileceği iddia ediliyor. Listenin başındaki isimlerin ise genel başkan yardımcıları Gökhan Zeybek ile Burhanettin Bulut olduğu belirtildi.

Yolsuzluk soruşturmalarında adı bariz delillerle ve itiraflarla ön plana çıkan isimlerin de yine partiden atılacağı öne sürülüyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun net bir tutum takınacağı ve bazı tutuklu belediye yetkililerine yönelik olarak 'Aklanın öyle gelin' stratejisi ile hareket edeceği bildirildi.