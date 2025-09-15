PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek

Türk siyasetini aylardır meşgul eden CHP’nin şaibeli kurultayında bugün kritik gün. Saat 10:00’da başlayacak duruşmadan çıkacak karar merakla bekleniyor. Mahkeme kararı hakkında 5 senaryo konuşulurken olası bir mutlak butlan kararı vermesi halinde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu görevine geri dönecek. Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi halinde CHP’li iki ismi ihraç edeceği konuşuluyor. İşte detaylar...

CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması bugün saat 10.00'da başlayacak. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak. Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

MAHKEMEYİ TANIMAYACAKLAR
Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, mutlak butlan kararı halinde mahkemeyi tanımayacak ve genel merkezi teslim etmeyecek. Dünkü miting için Ankara'ya getirilen gençlik kolları üyelerinin de parti binası önüne kalkan yapılacağı iddia ediliyor. Ayın 21'inde olağanüstü kurultay olduğunu dile getiren parti kurmayları, gerekirse 6 gün boyunca genel merkezde yatıp kalkacaklarını ve Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze girişine izin vermeyeceklerini dile getiriyor.

KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLEBİLİR
Mutlak butlan kararı durumunda Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Makamlarını bırakmamak için her türlü kaos senaryosuna hazır olan parti yönetiminin, vakit kaybetmeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek için harekete geçeceği de iddialar arasında yer alıyor. Ancak böyle bir adımın, partide toplu istifaları da beraberinde getirebileceği aktarılıyor. Genel merkezde ortaya çıkması muhtemel büyük kaos sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun bir süre kendi ofisinden süreci yöneteceği, gerginliğin azalması sonrası ise parti binasına gelebileceği belirtiliyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, yeniden partinin başına geçmesi halinde 81 il başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları ile toplu görüşmeler yaparak, "Tarafını seçin" mesajı verecek. Bu süreçte de partide yine büyük kırılmaların yaşanması bekleniyor.

İKİ İSİM RADARA GİRDİ
Parti yönetiminin mahkeme kararıyla el değiştirmesi halinde CHP'de yeni bir ihraç dalgasının başlaması öngörülüyor. Bu kapsamda, uzun süredir medya eliyle Kılıçdaroğlu'na yönelik linç kampanyası yürüten parti yöneticilerinin hızla ihraç edileceği iddia ediliyor. Listenin başındaki isimlerin ise genel başkan yardımcıları Gökhan Zeybek ile Burhanettin Bulut olduğu belirtildi.

Yolsuzluk soruşturmalarında adı bariz delillerle ve itiraflarla ön plana çıkan isimlerin de yine partiden atılacağı öne sürülüyor. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu'nun net bir tutum takınacağı ve bazı tutuklu belediye yetkililerine yönelik olarak 'Aklanın öyle gelin' stratejisi ile hareket edeceği bildirildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

KURULTAY 1 YIL BEKLEYEBİLİR
21 Eylül'de olağanüstü kurultayın toplanmasını yanlış bulan Kılıçdaroğlu'nun, 1 yıllık bir süre zarfında kongre takvimini sıfırdan başlatarak partiyi olağan kurultaya taşımak istediği de aktarıldı.

OLASI 5 SENARYO
Sabah'ta yer alan habere göre, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün verebileceği beş olasılık öne çıkıyor: Duruşmanın ertelenmesi; ertelenirken mevcut yönetimin tedbiren görevden alınması; mutlak butlan kararıyla eski yönetimin göreve dönmesi; çağrı heyeti atanması veya mahkemenin görevsizlik kararı vermesi.

'AKLANIN GELİN' DİYECEK
CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şaibeli kurultay davasından çıkacak olası mutlak butlan kararı ihtimaline karşı yol haritasını belirledi. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi ile yaptığı değerlendirmelerde, mahkemenin kurultayı iptal etmesi durumunda göreve geri dönme sinyali verdiği kaydedildi. Göreve gelince ilk iş olarak ise Ekrem İmamoğlu'nun da yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet davasında sanık olan parti üyelerini geçici olarak partiden uzaklaştıracağı ve söz konusu isimlere "Aklanın da gelin" diyeceği belirtiliyor.

