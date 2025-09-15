CHP'nin şaibeli kurultayı için kritik gün! Mahkeme mutlak butlan kararı mı verecek? 5 olası senaryo | Kılıçdaroğlu iki ismi ihraç edecek

CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması bugün saat 10.00'da başlayacak. Günlerdir büyük bir tedirginlik içinde bugünü bekleyen parti yönetimi, tüm il başkanlarını genel merkezde toplayacak. Mahkemeden olası bir mutlak butlan kararı çıkması durumunda ise partide tarihin en büyük krizlerinden biri tetiklenecek.
MAHKEMEYİ TANIMAYACAKLAR
Edinilen bilgilere göre parti yönetimi, mutlak butlan kararı halinde mahkemeyi tanımayacak ve genel merkezi teslim etmeyecek. Dünkü miting için Ankara'ya getirilen gençlik kolları üyelerinin de parti binası önüne kalkan yapılacağı iddia ediliyor. Ayın 21'inde olağanüstü kurultay olduğunu dile getiren parti kurmayları, gerekirse 6 gün boyunca genel merkezde yatıp kalkacaklarını ve Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze girişine izin vermeyeceklerini dile getiriyor.
KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLEBİLİR
Mutlak butlan kararı durumunda Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Makamlarını bırakmamak için her türlü kaos senaryosuna hazır olan parti yönetiminin, vakit kaybetmeden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ihraç etmek için harekete geçeceği de iddialar arasında yer alıyor. Ancak böyle bir adımın, partide toplu istifaları da beraberinde getirebileceği aktarılıyor. Genel merkezde ortaya çıkması muhtemel büyük kaos sebebiyle Kılıçdaroğlu'nun bir süre kendi ofisinden süreci yöneteceği, gerginliğin azalması sonrası ise parti binasına gelebileceği belirtiliyor. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, yeniden partinin başına geçmesi halinde 81 il başkanı, milletvekilleri ve belediye başkanları ile toplu görüşmeler yaparak, "Tarafını seçin" mesajı verecek. Bu süreçte de partide yine büyük kırılmaların yaşanması bekleniyor.