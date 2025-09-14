PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası

Türk siyasetinin gündemini uzun süredir meşgul eden CHP’deki kurultay şaibesi için kritik gün yarın. 15 Eylül’e ertelenen şaibeli kurultay davasından çıkacak olası mutlak butlan kararı Özgür Özel ve yönetiminin yerine Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin geçmesine izin verecek. Kritik dava öncesi CHP’de panik zirve yaptı. Özgür Özel’in bugün Ankara’da düzenleyeceği mitinge 81 ilin örgüt üyeleri çağrıldı. Söz konusu isimlerin kurultay davası kararı açıklanana kadar Ankara’da bekletileceği iddia edildi.

CHP'de merakla beklenen şaibeli kurultay duruşması yarın görülecek. Mahkemeden mutlak butlan kararı çıkması durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Genel merkez kanadı ise böyle bir gelişme yaşanması halinde parti binasını Kılıçdaroğlu'na teslim etmeme kararı aldı. Bu kapsamda olası bir mutlak butlan kararı halinde parti yönetiminin genel merkez içerisinde direneceği ve emniyet güçleri ile karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.

'ANKARA'YA GELİN' ÇAĞRISI

Bugüne kadar mahkeme kararını çıkmaza sokabilmek için atılmadık adım bırakmayan CHP, bu akşam saat 17.00'de Ankara Anadolu Meydanı'nda son bir miting düzenleyecek. Mitingde 'direniş' ve 'mücadele' teması işlenecek.

Edinilen bilgilere göre genel merkez, başta gençlik kolları olmak üzere 81 ilden örgüt üyelerini bu miting için Ankara'ya çağırdı. Bu kapsamda il ve ilçe başkanlıklarının otobüsler kaldırarak binlerce partiliyi başkente taşıyacağı öğrenildi.

KORKU NÖBETİ

Yurt genelinden çağrılan örgüt üyelerinin, yarınki duruşmadan sonuç çıkıncaya kadar Ankara'da bekletileceği iddia ediliyor. Genel merkezin olası bir mutlak butlan kararı durumunda özellikle gençlik kolları üyelerini genel merkez önüne çağırarak parti binasına kalkan yapacağı da öne sürülüyor.

Katıldığı son yayında genel merkezi teslim etmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. 6 gün genel merkezimizde otururuz.

Gelmek isteyen olursa da genel merkezimizi savunuruz" dedi. Öte yandan mitingden birkaç gün önce 0312 numaralı hatlardan aranan Ankaralılar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Telefonu açan vatandaşlar, Özgür Özel'in ses kaydı ile karşılaştı.

Özel'in bu ses kaydında başkentlileri kendi mitingine davet ettiği görüldü. Söz konusu hamle, birçok vatandaşın tepkisini çekti. Bazı kesimler ise "Bu para nereden geliyor?" eleştirisini yöneltti.

BİTMEYEN PANİK

Sabah'ta yer alan habere göre, Partide sonu gelmeyen 'mutlak butlan' korkusu sebebiyle bazı MYK üyeleri, milletvekilleri ve örgüt mensupları da muhtemel bir ara karar ihtimaline karşı uzun süredir genel merkezde nöbet tutuyor.

Söz konusu nöbetin pazartesi günkü duruşma sonuna kadar devam etmesi kararlaştırıldı. Öte yandan bu süreçte Ankara'daki partililerden de zorunlu olmadıkça şehir dışına çıkmamaları istendi.

BU DAVA CHP'LİLERİN DAVASIDIR

Öte yandan kurultay davacıları da konuştu. "Cumhuriyet Halk Partili olarak partimin adı kirlenmesin, şaibeden kurtulsun, ne var ne yok ortaya çıksın diye dava açtım" ifadelerini kullanan Lütfü Savaş, "Hasta olanın doktora başvurduğu gibi ben de hukuka başvurdum. Şaibe yoktur denilirse sevinirim, mutlu olurum. Şaibe vardır denirse de bunu yapanlar partiden temizlenir, yine mutlu olurum. Bu dava bizim, CHP'lilerin davasıdır. Kimse karışmasın, hukuk tecelli etsin" dedi.

Yılmaz Özkanat ise "Ben iyi bir CHP'li olarak parti şaibeden arınsın, bu tartışmadan kurtulsun diye dava açtım. Bu süreçte hiçbir partinin dava açmamız için telkini, tavsiyesi ya da yönlendirmesi olmadı" şeklinde konuştu.

GENEL MERKEZE SESİMİZİ DUYURAMADIK
"Parayla irade satın alındı" diyen Hatip Karaaslan ise şunları söyledi:

Ben SHP'den bu yana CHP'liyim. 38. Kurultay'dan hemen sonra şaibe kavgası başladı. Aslında ilk olarak İstanbul Kongresi'nde şaibeyi gördük. Delegeler, 'Alan aldım, veren verdim' demeye başladı. Kendi gözümle de gördüm. Bize de para teklif ettiler. İmamoğlu siyasi kariyeri için CHP'yi basamak yaptı ve partinin kimyasını bozdu. 6-7 ay aramızda kavga ettik. Genel Merkez'e sesimizi duyuramadık. Bir yol alamadık. Parayla irade satın alındı. İmamoğlu ve ekibinin partimizi bitirmemesi için kayıtsız kalamadık ve davayı açtık.

