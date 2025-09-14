CHP'de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara'ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP'lilerin davası

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel (Takvim Foto Arşiv)

Gelmek isteyen olursa da genel merkezimizi savunuruz" dedi. Öte yandan mitingden birkaç gün önce 0312 numaralı hatlardan aranan Ankaralılar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Telefonu açan vatandaşlar, Özgür Özel'in ses kaydı ile karşılaştı.

Özel'in bu ses kaydında başkentlileri kendi mitingine davet ettiği görüldü. Söz konusu hamle, birçok vatandaşın tepkisini çekti. Bazı kesimler ise "Bu para nereden geliyor?" eleştirisini yöneltti.

BİTMEYEN PANİK



Sabah'ta yer alan habere göre, Partide sonu gelmeyen 'mutlak butlan' korkusu sebebiyle bazı MYK üyeleri, milletvekilleri ve örgüt mensupları da muhtemel bir ara karar ihtimaline karşı uzun süredir genel merkezde nöbet tutuyor.