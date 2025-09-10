PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine batı medyasına ağladı

15 Eylül’deki şaibeli kurultay duruşmasına günler kala CHP içerisindeki koltuk savaşı doruklara çıktı. Ziyaretçi akınına uğrayan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisi, son haftalarda “2. genel merkez” görünümüne büründü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu dönemde alışkanlık haline getirdiği batı medyasına ülkesini şikayet etme olayına devam etti. Özel, İngiliz Financial Times gazetesinde yayımlanan röportajında Türkiye’yi hedef aldı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'de gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşmasında. Mahkemeden çıkabilecek olası bir mutlak butlan kararı durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kırmızı alarma geçen genel merkez kanadı ise "Kılıçdaroğlu'nu tanımayız" diyerek muhalif kanada meydan okuyor. Parti içerisindeki belirsizliğin zirve yaptığı bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisinde ise hareketli günler yaşanıyor.

ZİYARETÇİ AKINI

Edinilen bilgilere göre eski CHP liderinin Ankara'daki ofisi, son haftalarda adeta ziyaretçi akınına uğradı. Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nun, eski ve mevcut il-ilçe başkanlarından parti meclisi üyelerine kadar birçok parti yetkilisini ağırladığı ve değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü. Partiye yakın kaynaklar, genel merkez baskısından bunalan birçok örgüt temsilcisinin, olası bir mutlak butlan kararı durumunda hızla taraf değiştirerek Kılıçdaroğlu ile birlikte yeniden yol yürüyebileceğini savunuyor.

KONGRE TAKVİMİ RAHATSIZLIĞI

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, temmuz ayında ilan edilen kongre takviminden de rahatsız olduğu iddia ediliyor. Mahkeme sürecini daha da belirsiz hale getirmek ve çıkmaza sokmak için harekete geçen genel merkez ani bir kararla kongre takvimini duyurmuş, 13 Ağustos'ta da mahalle delege seçimleri başlamıştı. Mahkeme kararını beklemeden bu sürecin başlatılması, "olası bir butlan kararına karşı ön alma girişimi" olarak yorumlanmıştı.

SIFIRDAN BAŞLATMAK İSTİYOR

15 Eylül'de göreve geri dönmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun, kendisi tarafından sıfırdan belirlenen bir kongre takvimi kapsamında partiyi olağan kurultaya götürmeyi arzuladığı da iddialar arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu kanadı, mutlak butlan kararı çıkması halinde 21 Eylül için planlanan olağanüstü kurultayın da mahkeme kararıyla iptal edilebileceğini savunuyor.

İNGİLİZ MEDYASI ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE TEHDİT YAĞDIRDI

Batı medyasına ülkesini şikayet etmeyi alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, bu kez İngiliz Financial Times gazetesinde yayımlanan röportajında Türkiye'yi hedef aldı. Toplumsal olaylarla hayatı durma noktasına getirebileceklerini söyleyen Özel, sivil itaatsizlik eylemleri planladıklarını açıkladı. Bu arada Özel, partinin kuruluş yıldönümü vesilesiyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Özel, "Bugün ağır saldırılar altında olan partimizi, sizden emanet aldığımız sandığı, demokratik rekabeti ve çok partili yaşamı ne pahasına olursa olsun savunacağız" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu mesajı, "parti içindeki mücadeleye göndermeler içerdiği şeklinde yorumlandı.

Financial Times ekran görüntüsü Financial Times ekran görüntüsü

GİDENE DUR DEMEZ

Sabah'ta yer alan habere göre, partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi halinde parti içerisinde toplu istifaların başlayacağına yönelik söylentilere ilişkin, "Böyle bir durum olursa Kemal Bey istifa edene 'dur' demez. Partide kalmaları için kimseye ricacı olmaz" değerlendirmesinde bulunuyor.

