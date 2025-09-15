CHP'li İBB'nin etkinliğinde Seyit Rıza posteri açmıştı! Pınar Aydınlar hakkında hapis talebi

Şarkıcı Pınar Aydınlar 'ın 12 Aralık 2024'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 'Tunceli Kültür Buluşmaları' programında sahne alarak sarf ettiği sözler ve Seyit Rıza'nın fotoğrafının basılı olduğu posteri açmasına ilişkin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Pınar Aydınlar ve avukatı hazır bulundu.



MÜTALAA AÇIKLANDI: 7 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Aydınlar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımların terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapıldığını aktardı.

Mütalaada sanık Aydınlar'ın örgütün yöntemlerini meşru gösterdiği ve övdüğü, propaganda içerikli paylaşımlar yaptığı belirtilerek, 'basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.