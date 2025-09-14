PODCAST CANLI YAYIN

Kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlu Türkiye'ye getirildi! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Yerlikaya açıklamasında "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
🟥 Kırmızı Bültenle Aradığımız 6 Suçluyu,
❌ Ulusal Seviyede Aradığımız 2 Suçluyu,
GÜRCİSTAN(3), AZERBAYCAN, ALMANYA, AVUSTURYA, KUZEY MAKEDONYA ve İRLANDA'dan Ülkemize Getirdik.

🟥 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A., E.S., A.K., İ.C., Ş.S., H.K. ile ulusal seviyede aranan M.B. ve A.A.D. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı❗️

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel iş birliğiyle;

🟥 "Kasten Yaralama ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan ve E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi olan M.A. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan E.S. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.K. isimli şahıs GÜRCİSTAN'da,

🟥 "Kasten Öldürme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan İ.C. isimli şahıs AZERBAYCAN'da,

🟥 "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.S. isimli şahıs ALMANYA'da,

🟥 "Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan H.K. isimli şahıs AVUSTURYA'da,

❌ "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İhraç Etmeye Teşebbüs" suçundan ulusal seviyede aranan M.B. isimli şahıs KUZEY MAKEDONYA'da,

❌ "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan ulusal seviyede aranan A.A.D. isimli şahıs İRLANDA'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum

Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar.

