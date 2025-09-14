İsrail’den Gazze’de Birleşmiş Milletler okullarına bombalı saldırı

İsrail Ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze şehrinin batısında yer alan ve şehrin kuzeyi ile güneyindeki bombardımanlarından kaçan binlerce sivilin sığındığı El Şati Mülteci Kampına saldırı gerçekleştirdi.

Eli kanlı katiller, kampta bulunan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) ait El-Sitt Sura, El-Aliya ve Şeheyber okullarına bomba yağdırdı. Saldırı anları kameralara yansırken, sivillerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Kanlı saldırıda, çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bilgisi aktarıldı.

İsrail uçakları ayrıca El Şati Mülteci Kampında ve Gazze şehrinin batı bölgelerinde bulunanlara Gazze Şeridi'nin güneyine geçmeleri yönünde çağrı yapan bildiriler bıraktı. Tel el-Heva semtindeki Hamas'ın kullandığı "Nur" isimli çok katlı binaya da saldırı gerçekleştirildiği açıklandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi bombalayan İsrail, 65 bine yakın kişiyi katletti. Yüzbinlerce kişi yaralandı, sakat kaldı.