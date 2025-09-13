Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öne çıkan açıklamaları şu şekilde



"Herkesin eğitimle ilgili beklentileri çok farklı. Ben içinde bulunduğumuz sektörün, yaptığımız kamu hizmetinin gerçekten çok farklı bir hizmet olduğunun farkındayım. Yaptığımız şeylerin tamamını tasvip eden bir kitle olması mümkün değil. Dünyanın hiçbir tarafında böyle bir şey yok. Herkesin, sizin, benim, evde çocuklarımın veya birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın farklı baktığı konular kuşkusuz olacak. Çünkü bu sektör böyle bir sektör. Dolayısıyla biz burada hizmet ederken şunu yapmaya çalışıyoruz: Asgari müşterekleri yakalamaya ve ülkemizin kaynaklarıyla bu ihtiyaçları gidermeye çaba sarf ediyoruz. Bu süreç içerisinde bazı öğretmenlerimiz, bazı velilerimiz, bazı öğrencilerimiz kendi kişisel perspektifinden doğru ve yanlış, neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair önermeler ileri sürüyorlar. Hepsine saygı duyuyoruz. Aynı şekilde muhalif siyasi partiler, muhalif siyasetçiler kendi perspektiflerinden doğruları ve yanlışları ifade ediyorlar. Hepsine saygı duyuyoruz.

Nezaket ve demokratik olgunluk içerisinde yapılan bütün eleştirileri, sorulan bütün soruları biz bulunduğumuz her ortamda cevaplamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki çok önemli günlerden geçiyoruz. Şimdi gerçekten 18 milyon dolayında öğrencimiz var. Bildiğim kadarıyla 1 milyondan fazla öğretmenimiz var. Eğitim sektöründe çalışanların toplamı, nüfusa baktığımız zaman Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Dolayısıyla devasa bir kitle, çok büyük bir kitleyi ilgilendiren konular.



ZORUNLU KAYIT PARASI "Ben 2023 Haziran ayında Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladım. Başladığımız günden beri yaptığımız şey, "Öğretmenler Odası Yetkinliği" adıyla öğretmen arkadaşlarımızla attığımız her adımı istişare etmek. Ve bu istişarelerin neticesinde yıl içerisinde biriktirdiğimiz konuları yaz aylarında bir genelgeye dönüştürüp kamuoyuyla ve öğretmenlerle paylaşıyoruz. 2023 yazında yaptık, 2024 yazında yaptık, bu yaz da yaptık. Bu yıl da, bu yaz da genelgemizde yine aynı parametrelerle veriler topladık. Her üç genelgemizde de üzerinde durduğumuz konu başlıklarından bir tanesi bu: Zorunlu kayıt. Şunun altını çizerek ifade etmek istiyorum: Biz her kademeye ilk defa başlayan öğrenciler için, ilkokula ilk defa başlayan öğrenciyi herhangi bir başvurusu olmaksızın, herhangi bir talebi olmaksızın evine, ikametine en yakın okula kaydını otomatik olarak yapıyoruz, elektronik ortamda. Aynı şekilde ilkokulu tamamlayıp ortaokula gidecek çocuklarımız için bu kaydı yapıyoruz. Liselerde ise iki tür kayıt var biliyorsunuz: Bir, merkezi yerleştirmeyle yani adrese dayalı olarak yerleşen okullarımız var. Bir de sınavla ve puanla yerleşen okullarımız var.