Binlerce oyuncu ve yönetmenden İsrail film festivallerine boykot çağrısı

Film Workers for Palestine adlı oluşumun öncülüğünde yayımlanan açık mektup, İsrail film festivallerine, yapım şirketlerine ve diğer kurumlara destek verilmemesini talep etti. Mektuba Jonathan Glazer, Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Olivia Colman ve Mark Ruffalo'nun da aralarında bulunduğu yaktlaşık 4 bin oyuncu, yönetmen imza attı. Paramount Pictures ise oyunculara tepki gösterdi. Yahudi şirketin bu tavrı, oyuncuları daha da kızdırdı. Joaquin Phoenix gibi bazı oyuncular, Paramount Pictures'u soykırımı görmemekle eleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN