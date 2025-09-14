PODCAST CANLI YAYIN

Binlerce oyuncu ve yönetmenden İsrail film festivallerine boykot çağrısı

Film Workers for Palestine öncülüğünde yayımlanan açık mektuba Jonathan Glazer, Ava DuVernay, Joaquin Phoenix ve Emma Stone gibi yaklaşık 4 bin oyuncu ve yönetmen imza attı. Paramount Pictures'ın oyunculara tepki göstermesi ise tartışmaları alevlendirdi. Joaquin Phoenix, şirketi soykırımı görmemekle eleştirdi.

Giriş Tarihi:
Binlerce oyuncu ve yönetmenden İsrail film festivallerine boykot çağrısı

Film Workers for Palestine adlı oluşumun öncülüğünde yayımlanan açık mektup, İsrail film festivallerine, yapım şirketlerine ve diğer kurumlara destek verilmemesini talep etti. Mektuba Jonathan Glazer, Ava DuVernay, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Olivia Colman ve Mark Ruffalo'nun da aralarında bulunduğu yaktlaşık 4 bin oyuncu, yönetmen imza attı. Paramount Pictures ise oyunculara tepki gösterdi. Yahudi şirketin bu tavrı, oyuncuları daha da kızdırdı. Joaquin Phoenix gibi bazı oyuncular, Paramount Pictures'u soykırımı görmemekle eleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
RTÜK Başkanı Şahin, Merdan Yanardağ'ın "Alevilerin haini çoktur" sözlerine tepki gösterdi!
Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Dolmabahçe'de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Eylül yağmurları kapıda! İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi | Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: "Buradan geri dönüş olmayacak!"
Filistin: Gazze'de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump'tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya'ya yaptırım Çin'e gümrük vergisi
Olimpiyat'tan Frankfurt'a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze'ye! Küresel Sumud Filosu'na katılan tekneler Tunus'tan yola çıktı
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail'e ve terör örgütü YPG/SDG'ye ayar
Sinüzit sonbaharın kabusu: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve halsizlikle hayatı zorlaştırıyor
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"