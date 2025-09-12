PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ceza yazma tehdidiyle mükelleflerden yüksek miktarlarda para istediği ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, vergi müfettişlerinin, düzenlenecek raporlardan maddi menfaat sağlamak amacıyla vergi mükellefleriyle irtibata geçtiğini tespit etti.

İstanbul ve Ankara’da büyük rüşvet operasyonu

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

Ekipler, ceza yazma tehdidiyle sindirilip mükelleflerden yüksek miktarlarda para istendiğini ve bunun planlı şekilde yapılarak çok sayıda şirket yetkilisinin mağdur edildiğini belirledi.

Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)Operasyondan görüntüler (Ekran görüntüsü)

Çalışmaların tamamlanmasının ardından polis ekipleri, İstanbul ve Ankara'da belirledikleri adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, vergi başmüfettişi, yeminli mali müşavir ve vergi müfettiş yardımcılarının da aralarında bulunduğu 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan T10F'in ilk teslimat törenine katılacak! Togg'un yeni modelinin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
Emekli zammı için bir ipucu daha! Yeni anket yeni tahmin | Kim ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur'luya yeni maaş hesabı
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
Charlie Kirk suikastında yeni bomba! Saldırıdan 20 dakika sonra gizli uçak kalktı Mossad iddiası güçlendi | Son ifşası Epstein
Zincir market pizzasında skandal: Bakanlık tek tek ifşa etti! İçinde ne ararsan var: Kanatlı eti, gıda boyası...
Bakan Kurum paylaştı: 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi! Banka kredisinden farkı ne?
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi
Bugün yağmur yağacak mı? 12 Eylül MGM il il hava durumu: Trakya ve Karadeniz gök gürültülü sağanağa teslim
ABD art arda yaşanan vahşetlerle sarsıldı! Zarutska cinayeti ve Kirk suikastı sonrası bir dehşet de Dallas'ta yaşandı | Kafasını kesti tekmeledi çöpe attı
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
İşgalci Bakan Katz’a Türk vatandaştan görüntülü arama şoku! Gündem olan o anlara Katz'dan cevap | İsrail basını da yazdı