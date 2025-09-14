Başkan Erdoğan Filistin'in sesi olacak! İsrail'i diplomatik kıskaca alacak iki kritik zirve!

PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan, katil İsrail’in Gazze’deki sistematik soykırımını dünyaya haykırmaya devam edecek. Netanyahu hükümetini diplomatik kıskaca alacak iki zirveye katılacak olan Erdoğan yarın Katar’da İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi’nde, 21-24 Eylül’de ise ABD’deki BM zirvesinde konuşacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylül ayının ikinci yarısında iki önemli zirveye katılacak. İsrail'i zorlayacak diplomasi ataklarının ilki Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşecek. Netanyahu yönetiminin 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği ardından Katar'ın çağrısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen Devlet Başkanları Zirvesi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Erdoğan'ın da katılacağı zirvede, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak. Zirvede kabul edilecek kararda barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılması öngörülüyor.

FİLİSTİN DAMGA VURACAK
Milliyet'te yer alan habere göre, Filistin diplomasisinin ikinci önemli ayağı ise New York'taki BM Genel Kurulu olacak. BM Genel Kurulu oturumuna katılmak için 21-24 eylül tarihlerinde ABD'ye ziyarette bulunacak Erdoğan, Filistinli mazlumların BM'deki sesi olarak dünyaya önemli mesajlar verecek. ABD Dışişleri Bakanlığının vizelerini iptal etmesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurula katılamayacak olmasını, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi dönüşünde değerlendiren Erdoğan, "Filistin'in sesinin kısılması doğru değildir. Bu yıl Genel Kurul'a muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak. Filistinli yetkililer BM Genel Kurulu toplantısına katılmasa dahi Filistinli mazlumların sesi orada yankılanacaktır" demişti.

BM Genel Kurulu'nun bu defa, önceki yıllardan farklı olarak Filistin lehine gelişmelere sahne olması bekleniyor. Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıklarken, bu gelişmenin Filistin'in diplomatik konumunu güçlendireceği ve İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artıracağı ifade ediliyor.

Öte yandan BM Genel Kurulu, liderler zirvesi öncesinde Filistin'e destek yönünde önemli bir adım atarak, iki devletli çözümü temel alan New York deklarasyonunu 142 ülkenin oyuyla kabul etti. Ayrıca 22 Eylül'de BM 80. Genel Kurul oturumu kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan'ın başkanlık edeceği iki devletli çözüm konferansı da düzenlenecek.

ERDOĞAN'IN BM'DE VERECEĞİ MESAJLAR
Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının merkezinde Filistin yer alacak. Edinilen bilgiye göre, Filistin ve Gazze meselesinin, sınırların ötesinde, insanlığın ortak sınavı olduğuna dikkat çekecek olan Erdoğan, Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında BM'yi küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin ortak sorumluluk olduğunu belirtecek. Erdoğan, bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı olmadığını dile getirirken, Netanyahu yönetiminin Gazze'de soykırım uyguladığını ve soykırıma kalkışanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurgulayacak. İsrail'in Gazze'yi işgal planının kabul edilemez olduğuna işaret edecek olan Erdoğan, Filistinlilerin yurdununun Filistin olduğunu, buradan başka bir yere gidemeyeceklerinin altını çizecek. Erdoğan'ın konuşması sırasında Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne seren fotoğrafları da BM kürsüsünden göstermesi bekleniyor.

'İSRAİL'E KARŞI GÜÇLÜ TEPKİ' ÇAĞRISI
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Dışişleri Bakanları, pazartesi günü gerçekleşecek olağanüstü liderler zirvesine hazırlık amacıyla bugün Doha'da toplanacak. Bakanlar 15 Eylül'deki olağanüstü zirveye sunulacak karar tasarısını ele alacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ilk günden beri, İsrail saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve İsrail'in yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarını hatırlatarak, "İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve siyasi gayelerle komşu bölgelerindeki mevcut durumu suiistimal etmeye çalıştığını" vurgulayacak. Fidan, "Bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eşgüdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki göstermesi gerektiği" mesajını verecek.

