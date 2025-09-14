Başkan Erdoğan Filistin'in sesi olacak! İsrail'i diplomatik kıskaca alacak iki kritik zirve!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , eylül ayının ikinci yarısında iki önemli zirveye katılacak. İsrail 'i zorlayacak diplomasi ataklarının ilki Katar 'ın başkenti Doha 'da gerçekleşecek. Netanyahu yönetiminin 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği ardından Katar'ın çağrısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen Devlet Başkanları Zirvesi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze 'de yürüttüğü ve Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

Erdoğan 'ın da katılacağı zirvede, İsrail 'in Katar 'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak. Zirvede kabul edilecek kararda barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılması öngörülüyor.

Takvim Foto Arşiv

FİLİSTİN DAMGA VURACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, Filistin diplomasisinin ikinci önemli ayağı ise New York'taki BM Genel Kurulu olacak. BM Genel Kurulu oturumuna katılmak için 21-24 eylül tarihlerinde ABD'ye ziyarette bulunacak Erdoğan, Filistinli mazlumların BM'deki sesi olarak dünyaya önemli mesajlar verecek. ABD Dışişleri Bakanlığının vizelerini iptal etmesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Genel Kurula katılamayacak olmasını, Çin'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi dönüşünde değerlendiren Erdoğan, "Filistin'in sesinin kısılması doğru değildir. Bu yıl Genel Kurul'a muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak. Filistinli yetkililer BM Genel Kurulu toplantısına katılmasa dahi Filistinli mazlumların sesi orada yankılanacaktır" demişti.

BM Genel Kurulu'nun bu defa, önceki yıllardan farklı olarak Filistin lehine gelişmelere sahne olması bekleniyor. Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıklarken, bu gelişmenin Filistin'in diplomatik konumunu güçlendireceği ve İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artıracağı ifade ediliyor.