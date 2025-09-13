THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre THY Teknik AŞ, kullanım ömrü sona eren uçak koltuğu kumaşlarını, okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştüren yenilikçi ileri dönüşüm (upcycling) projesi başlattı.



"BAZI YOLCULUKLAR BİTMEZ" THY Teknik AŞ çalışanlarının gönüllü araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürüttüğü projede koltuk kumaşlarının okul çantalarına dönüşümü, şirketin tekstil atölyelerinde gerçekleştirildi. Üretilen çantalar ve kırtasiye malzemeleri, Kilis'te 2023 yılındaki depremden etkilenen iki okulun öğrencilerine dağıtıldı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bazı yolculuklar bitmez sadece yön değiştirir. İştirakimiz Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ çalışanları gönüllü olarak gerçekleştirdikleri projeyle kullanım ömrünü tamamlamış koltuk kumaşlarını, kendi atölyelerinde okul çantalarına dönüştürdü. Çantalar 2023 yılında yaşadığımız depremden etkilenen çocuklara hediye edildi. Bu ileri dönüşüm projesinde geçmişin izleri geleceğimize umut oldu."



THY, kullanım ömrü biten uçak koltuğu kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemesine dönüştürdü (takvim foto arşiv) "HEM ÇEVREMİZİ KORUYOR HEM DE ÇOCUKLARIN EĞİTİM YOLCULUĞUNA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, iki yıl önce meydana gelen büyük depremlerin herkesin hayatını derinden etkilediğini belirtti. Deprem bölgelerine destek olmayı insani ve toplumsal sorumluluk gördüklerini kaydeden Bolat, "Kullanımdan kaldırılmış uçak koltuk kumaşlarını okul çantası ve kırtasiye malzemelerine dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de yarınımızın umudu çocukların eğitim yolculuğuna katkı sağlamayı hedefliyoruz. Gündelik çalışmalarına devam ederken bu anlamlı projede yer alan, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.