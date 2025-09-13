PODCAST CANLI YAYIN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Eylül'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi (AL) Olağanüstü Zirvesi’ne hazırlık amacıyla yarın Doha’da gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak.

Giriş Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha'da Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanları Hazırlık Toplantısı'nda, İİT-AL Olağanüstü Zirvesi'ne sunulacak karar tasarısı ele alınacak. Bakan Fidan'ın buradaki hitabında, Türkiye'nin İsrail'in menfur saldırısına karşı Katar'la dayanışma içinde olduğunu yinelemesi, İsrail'in bu saldırıyla sadece barış çabalarını değil, Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığına dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın, söz konusu saldırının aynı zamanda Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşmakla ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini ifade etmesi, Türkiye olarak, ilk günden bu yana, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve İsrail'in yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarını tekrarlaması öngörülüyor. Ayrıca Fidan'ın, bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eşgüdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki göstermesi gerektiğini vurgulaması, birçok ülkenin, geç de olsa, Filistin'i tanıma niyetlerinin açıkladığını, bu tanıma ivmesiyle eşzamanlı olarak İsrail'e yönelik somut önlemler alınması gerektiğini ifade etmesi, bunun yanı sıra, Gazze'deki soykırımın bir an önce sona ermesini teminen kalıcı bir ateşkese ulaşılmasının halen elzem olduğunu hatırlatması bekleniyor. Buna ilaveten Fidan'ın, Filistin'i tanımaya yönelik yayılan ivmeden istifade ederek, Filistin Devleti'nin BM'ye tam üyeliğinin kabulü için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtmesi öngörülüyor.

İİT-AL OLAĞANÜSTÜ ORTAK ZİRVELERİ

Devlet Başkanları seviyesinde düzenlenecek olan Zirve, İsrail'in 9 Eylül günü Doha'ya yaptığı saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenlenecek. Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü ve bilahare Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine genişlettiği saldırılar sonrasında düzenlenmeye başlanan İİT-AL Olağanüstü Ortak Zirvelerinin 3'üncüsü olacak. Zirve'de İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak. Zirve'de kabul edilecek Karar'da, önceki İİT-AL Olağanüstü Zirveleri, 21- 22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve 25 Ağustos 2025 tarihinde Cidde'de düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlara atıfla; barış ve güvenliğin devamı için İsrail'in Gazze ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarının ivedilikle durdurulmasının ve önemine vurgu yapılması öngörülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden “Mossad Hamas’a saldırmak istemedi” iddiası
Kadıköy'de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan'dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı
12 Dev Adam’ın zaferi Komşu’da yankılandı! Yunanistan’da manşetler Ercan Osmani ve Alperen Şengün
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gündeme ilişkin açıklamalar! "Mülakatlarda haksızlık olduğunu düşünen dava açsın"
Charlie Kirk suikastı, sokak eylemleri… ABD karıştı Trump küresel tetikçi George Soros’u işaret etti
CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"
Saatli yağış raporu! 12 il alarm listesinde: Meteoroloji uyardı
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!