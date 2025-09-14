PODCAST CANLI YAYIN

CHP “mutlak butlan” kararına karşı miting hazırlığında

Kurultay davasında olası “mutlak butlan” kararına günler kala CHP’de panik zirvesi yaşandı. Parti yönetimi, “direniş ve mücadele” temalı mitinge 81 ilden örgüt üyelerini çağırdı; Genel Başkan Özgür Özel ise karar çıksa bile genel merkezi savunacaklarını açıkladı.

CHP "mutlak butlan" kararına karşı miting hazırlığında

Ankara'da yarın görülecek olan şaibeli kurultay duruşması öncesi CHP'de panik zirve yaptı. Olası "Mutlak butlan" kararına karşı kaos adımları atılmaya başlandı. Bu akşam saat 17.00'da Ankara Anadolu Meydanı'nda miting kararı aldı.

Direniş ve mücadele temalı mitinge, 81 ilden örgüt üyeleri çağrıldı. Yurt genelinden çağrılan örgüt üyelerinin, yarınki duruşmadan sonuç çıkıncaya kadar Ankara'da bekletileceği anlaşıldı. Karar çıkarsa özellikle gençlik kolları üyelerini CHP Genel Merkezi önüne çağırarak parti binasına kalkan yapacağı iddiası ortaya atıldı.

Katıldığı son yayında genel merkezi teslim etmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. 6 gün genel merkezimizde otururuz. Gelmek isteyen olursa da genel merkezimizi savunuruz." ifadesini kullandı.

