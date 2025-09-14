CHP “mutlak butlan” kararına karşı miting hazırlığında

Ankara'da yarın görülecek olan şaibeli kurultay duruşması öncesi CHP'de panik zirve yaptı. Olası "Mutlak butlan" kararına karşı kaos adımları atılmaya başlandı. Bu akşam saat 17.00'da Ankara Anadolu Meydanı'nda miting kararı aldı.

Direniş ve mücadele temalı mitinge, 81 ilden örgüt üyeleri çağrıldı. Yurt genelinden çağrılan örgüt üyelerinin, yarınki duruşmadan sonuç çıkıncaya kadar Ankara'da bekletileceği anlaşıldı. Karar çıkarsa özellikle gençlik kolları üyelerini CHP Genel Merkezi önüne çağırarak parti binasına kalkan yapacağı iddiası ortaya atıldı.

Katıldığı son yayında genel merkezi teslim etmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mutlak butlan olursa 6 gün sonra kurultayımız var. 6 gün genel merkezimizde otururuz. Gelmek isteyen olursa da genel merkezimizi savunuruz." ifadesini kullandı.