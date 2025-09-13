Grand Kartal Otel Genel Müdürü’nün yangın anındaki ses kayıtları davaya girdi

Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin davada sanıkların dijital materyallerin inceleme raporu dosyaya eklendi. Raporda, Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir'e ait cep telefonundaki 86 ses kaydının incelendiği belirtildi. Raporda otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün kızı ve yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun otel çalışanlarına yangın olayı sonrası verdiği direktiflerin yer aldığı konuşmalar bulunuyor.

Zeki Yılmaz'ın yangının başladığı andan itibaren yaptığı tüm telefon konuşmalarını ses dosyası olarak kaydeden uygulamanın çıktılarındaki dökümü de bulunuyor.

Otel Müdürü Zeki Yılmaz (Takvim.com.tr)

BURAK ARAYIP UYARIYOR

Dökümlerde, saat 03.30'da yapılan görüşmede telefon rehberinde 'Burak' ismiyle kayıtlı kişinin Yılmaz'ı arayarak, "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın efendim yangın çıktı. Restorandan geliyor, Lütfen lütfen" dediği yer alıyor.

Yılmaz ise önce konuşmayı anlamayarak 'he' diyor ve sonrasında da "nerede" ve "tamam" demesi dökümlerde bulunuyor. Raporda, saat 03.34'te ise Yılmaz'la telefon görüşmesi yapan ve 'Emir Bey' olarak kayıtlı kişinin, "Alarmı öttürün he camları açın her yerlerin" ibareleri yer alıyor.

Otel Sahibi Halit Ergül (Takvim.com.tr)

OTEL SAHİBİYLE GÖRÜŞME

Rapora göre Yılmaz, otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'le saat 03.42'de telefon görüşmesi yapıyor. Yılmaz ile Ergül arasında geçen konuşma raporda şu şekilde yer alıyor:

ERGÜL: "Zeki ne alemdesiniz, merak ediyorum."

YILMAZ: "Dördüncü kattan başlamış Halit Bey."

ERGÜL: "Nasıl hala devam ediyor mu söndü mü?"

YILMAZ: "Tabii tabii devam ediyor Halit Bey."

ERGÜL: "Hay Allah, itfaiye falan?"

YILMAZ: "İtfaiye geliyor Halit Bey."

ERGÜL: "Tamam hadi güle güle"

YILMAZ: "Tamam

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında eşi Ceren ve kızı Lalin Doğan'ı kaybeden Rıfat Doğan'ın girişimiyle, farkındalık oluşturmak amacıyla 2 binanın camlarından 78 çarşaf sarkıtıldı.