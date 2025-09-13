PODCAST CANLI YAYIN

İmamoğlu ve Ongun'un Gelir Beyanları dikkat çekti

Sahte diploma ve yolsuzluk suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle yargılanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu, aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu açıkladı. Aynı davada tutuklu bulunan Medya AŞ Başkanı Murat Ongun’un ise 350 bin TL gelirle, aylık 300 bin TL kira ödediği lüks bir villada oturduğu ortaya çıktı. Gelir-kira farkı kamuoyunda tartışma yarattı.

Giriş Tarihi:
İmamoğlu ve Ongun'un Gelir Beyanları dikkat çekti

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanmaya başlandı. İmamoğlu, aylık ortalama gelirinin ise 250 bin lira olduğunu açıkladı. Aynı suçlamalarla tutuklu olan Medya AŞ Başkanı Murat Ongun ise aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirterek aylık 300 bin TL kiralık lüks bir villada oturduğunu açıklamıştı. Bu fark, duyanları şaşırttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
3 farklı donanım 2 yeni renk! Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri neler?
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
BM'de Filistin sorununun iki devletli çözümü oylama ile kabul edildi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Jota Silva resmen Beşiktaş'ta!
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
Gürsel Tekin'den kendisini linç eden CHP'lilere sert tepki: "Suç ortaklığını bozuyoruz"
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
NATO kapısında alarm! Rusya ve Polonya tatbikata başladı Polonya dikenli telleri çekti
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!