İmamoğlu ve Ongun'un Gelir Beyanları dikkat çekti

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklu İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanmaya başlandı. İmamoğlu, aylık ortalama gelirinin ise 250 bin lira olduğunu açıkladı. Aynı suçlamalarla tutuklu olan Medya AŞ Başkanı Murat Ongun ise aylık gelirinin 350 bin TL olduğunu belirterek aylık 300 bin TL kiralık lüks bir villada oturduğunu açıklamıştı. Bu fark, duyanları şaşırttı.

