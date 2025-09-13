PODCAST CANLI YAYIN

CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Beykoz Belediye Başkan Alaattin Köseler'in yerine Belediye Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel, "Parti içinden iftira, hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım" diyerek istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını söyledi. Edinilen bilgiye göre, Gürzel’in bugün AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında partiye katılması bekleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında iç ve dış konular gündeme geldi. Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi" dedi.

"DAHA FAZLA TEMAS HALİNDE OLMALIYIZ"

İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

2 Belediye Başkanı AK Parti’ye katıldı

"FİTNE SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR AMA İZİN VERMİYORUZ"

Terörsüz Türkiye hedefinin yürütücüsünün de hamisinin de Cumhur İttifakı'nın kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz" diye konuştu. CHP'deki gelişmeleri de dışarıdan takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendi içlerinden ortaya çıkan bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILIYOR

Erdoğan, CHP'den önceki gün istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti'ye katılacağını belirtti. Edinilen bilgiye göre, Gürzel'in bugün AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında partiye katılması bekleniyor. Bu arada Erdoğan toplantıda AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'a söz verdi.

Yalçın, Mısır'dan Gazze'ye geçişin sağlandığı Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretini anlattı. Yalçın, ziyaretin yapılacağının duyurulmasının ardından İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği tır sayısının günlük 10'dan 100-150'ye yükseldiğini kaydetti. Öte yandan 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarıldığı şehirlerdeki çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, "Deprem konutlarının finansmanı bitince kamu yatırımlarına daha fazla kaynak sağlayacağız. Elimiz rahatlayacak. Türkiye Yüzyılı projeleri için daha fazla imkan bulacağız" dedi. MKYK'da sunum yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemenin Erdoğan'a arz edileceğini ifade etti.

