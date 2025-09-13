CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MKYK toplantısında iç ve dış konular gündeme geldi. Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan İsrail saldırısını değerlendiren Erdoğan, "Katar'daki hain saldırı bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi" dedi.

İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" ifadesini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin yürütücüsünün de hamisinin de Cumhur İttifakı'nın kendisi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz" diye konuştu. CHP'deki gelişmeleri de dışarıdan takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Kendi içlerinden ortaya çıkan bir durum" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, CHP'den önceki gün istifa eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti'ye katılacağını belirtti. Edinilen bilgiye göre, Gürzel'in bugün AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında partiye katılması bekleniyor. Bu arada Erdoğan toplantıda AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'a söz verdi.