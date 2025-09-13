88 milyar liralık kara para ağı: Can kardeşlerin kaçakçılık dosyası yeniden gündemde

İstanbul'da haklarında soruşturma başlatılan Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016'da 'uluslarası sigara kaçakçılığı' şebekesi operasyonunda gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şebekenin, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda ihraç için üretilen sigaraları, 11 ülke üzerinden piyasaya sürdükleri anlaşıldı. 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptandı. Haklarında kaçakçılık davası açılan şüphelilerin, medya üzerindeki etkileri ile bu dava haberleri ni sildirdikleri ortaya çıktı.

2022'de başlatılan soruşturma kapsamında ise örgütün 2020-2021 yılları arasındaki kara para miktarının 88 milyar TL olduğu, 2025'e kadar kara para trafiğinin 50 milyar dolara çıktığı MASAK raporunda yer aldı.