88 milyar liralık kara para ağı: Can kardeşlerin kaçakçılık dosyası yeniden gündemde

2016’daki sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan Murat Can ve Mehmet Şakir Can hakkında yürütülen yeni soruşturmada, örgütün 2020-2021 yılları arasında 88 milyar TL’lik kara para trafiği oluşturduğu tespit edildi. MASAK raporlarına göre bu rakamın 2025 itibarıyla 50 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, şüphelilerin medya üzerindeki etkilerini kullanarak daha önceki dava haberlerini sildirdikleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
İstanbul'da haklarında soruşturma başlatılan Murat Can ve Mehmet Şakir Can'ın, 2016'da 'uluslarası sigara kaçakçılığı' şebekesi operasyonunda gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şebekenin, Tekirdağ ve Mersin'deki fabrikalarda ihraç için üretilen sigaraları, 11 ülke üzerinden piyasaya sürdükleri anlaşıldı. 1 milyar dolarlık kaçak sigara piyasasını yönettikleri saptandı. Haklarında kaçakçılık davası açılan şüphelilerin, medya üzerindeki etkileri ile bu dava haberleri ni sildirdikleri ortaya çıktı.

2022'de başlatılan soruşturma kapsamında ise örgütün 2020-2021 yılları arasındaki kara para miktarının 88 milyar TL olduğu, 2025'e kadar kara para trafiğinin 50 milyar dolara çıktığı MASAK raporunda yer aldı.

