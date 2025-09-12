Köprüler satılıyor algısı patladı!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelinde otoyolların yabancılara satılacağı iddialarının tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan söz konusu iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu belirtildi.





DMM: Köprü satışı hukuken mümkün değildir!

Otoyol ve köprülerin satışının hukuken mümkün olmadığına işaret edilen açıklamada, "Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir." ifadelerine yer verildi.





DMM'den açıklama (Sosyal Medya)

Açıklamada, 1994'te çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığı belirtildi.

Günümüzde kanunla aynı çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yürüttüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedefi de köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsamaktadır. İddialara konu işlem ise bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı sürecidir. Bu süreçte dünya örnekleri incelenmekte, adil ve şeffaf ücretlendirme modelleri geliştirilmekte, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemleri araştırılmakta ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulmaktadır.

Söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Haberlerde kullanılan 'satış', 'vatandaşa yük', 'peşkeş' gibi ifadeler, gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen söylemlerdir."