Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen "Beş Ressam Bir Şehir Canım İstanbul Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.

Aziz İstanbullular, kültür sanat edebiyat camiamızın kıymetli mensupları sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Güzel İstanbul'da sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sergide emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.



3 yıl önce aramızdan ayrılan Ayhan Türker'i rahmetle yad ediyorum. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. İstanbul'da yaşayan sanatseverler bu sergiyi ziyaret edeceklerdir. Sanata ve İstanbul'a gönül veren tüm kardeşlerimi sergiyi ziyaret etmeye davet ediyorum.



Bu topraklar dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Anadolu'da üretilen eserler asırlar boyunca halka halka tüm cihana yayılmıştır.



Biz de millet olarak son derece önemli katkılar yaptık. İnsanlığa pek çok değer kazandırdık.

Dünyanın yüzlerce şehrini farklı vesilelerle ziyaret ettim. İstanbul gibisini görmedim. Bu aziz şehre hizmet etmekten daima şeref duydum.

EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ



Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız.

İstanbul'da yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz. İstanbulluların hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İstanbul'a olan sevdamız bitmeyecek.