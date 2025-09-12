Antalya’da rüşvetle alınan 3 dükkan Böcek’in aile dostu Çağrı Gümüşlü adına kayıtlı

Antalya Kepez'de müteahhit Sezgin Köysüren'in iskan alabilme için rüşvet olarak verdiği 5 dükkandan 3'ünün tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in aile dostu Çağrı Gümüşlü (44) üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kent Lokantası yapılan ve aylık 150 bin lira kira geliri elde edilen dükkanları üstüne alan Gümüşlü, "Böcek bana, 3 adet dükkanı olduğunu, kendi üzerine alamadığını, geçici olarak benim almamı rica etti. Ben de kabul ettim. Şu anda adıma kayıtlı olan ancak hak sahibi olmadığım 3 adet dükkan var. Böcek'e 'Ölüm var kalım var benim üstümde kalmasın dükkanlar' deyince, 'Sende birkaç yıl kalsın sonra hallederiz' diyerek konuyu kapattı." dediği ortaya çıktı.