PODCAST CANLI YAYIN

Antalya’da rüşvetle alınan 3 dükkan Böcek’in aile dostu Çağrı Gümüşlü adına kayıtlı

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek’in aile dostu Çağrı Gümüşlü’nün üzerine kayıtlı olan 3 dükkandan aylık 150 bin lira kira geliri elde edildiği ortaya çıktı. Gümüşlü, dükkanları geçici olarak üzerine aldığını ve hak sahibi olmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi:
Antalya’da rüşvetle alınan 3 dükkan Böcek’in aile dostu Çağrı Gümüşlü adına kayıtlı

Antalya Kepez'de müteahhit Sezgin Köysüren'in iskan alabilme için rüşvet olarak verdiği 5 dükkandan 3'ünün tutuklu Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek'in aile dostu Çağrı Gümüşlü (44) üzerine yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Kent Lokantası yapılan ve aylık 150 bin lira kira geliri elde edilen dükkanları üstüne alan Gümüşlü, "Böcek bana, 3 adet dükkanı olduğunu, kendi üzerine alamadığını, geçici olarak benim almamı rica etti. Ben de kabul ettim. Şu anda adıma kayıtlı olan ancak hak sahibi olmadığım 3 adet dükkan var. Böcek'e 'Ölüm var kalım var benim üstümde kalmasın dükkanlar' deyince, 'Sende birkaç yıl kalsın sonra hallederiz' diyerek konuyu kapattı." dediği ortaya çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması! Başkan Erdoğan'a adaylık çağrısı: MHP tam destek verecek
Suikatçının başına 100 bin dolar ödül konuldu! FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı: "Silahı ele geçirdik"
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" pislik yuvası çıktı! Yolsuzluk yapmadıkları alan yok!  “Kendi üzerime alamıyorum sen al”
Barrack "Sykes Picot" itirafını Arz-ı Mev'ud için yaptı! Aylar sonra kokusu çıktı: Bu sınırlar İsrail için anlamsız istedikleri yere girerler
Memurların Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük maaş 59 bin lirayı geçebilir!
Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu eski başkana da uzandı! Şükrü Sözen ve kardeşi Fatih Sözen tutuklandı
BES ve sigorta sektöründe kapsamlı reform: İşveren katılımı, gençlere teşvik ve yeni çekim hakları geliyor
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Devlet güvenceli faizsiz ev ve araç alma dönemi başladı! Emlak Katılım'dan kira öder gibi sahip olma fırsatı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Siyonist hesapların Türkiye'yi hedef almasına tepki: Düşmanlık edene yanıt verilir
Son dakika: Merkez Bankası faiz oranını yüzde 43’ten yüzde 40,5'e indirdi
Başak Gürkan Arslan'ın katili kayınpederin ifadesi kan dondurdu: "Namusumu temizledim" | Mal paylaşımı tartışması...
İsrail basını “Asıl adres Katar değil Türkiye’ydi” dedi! Trump iddiası... NATO engeli
Terörsüz Türkiye Komisyonu 8. kez toplandı! | Numan Kurtulmuş: İsrail tüm bölgeye düşman
İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV ve 121 şirkete el kondu: Kemal Can firari... Kenan Tekdağ nereden çıktı?
Charlie Kirk’i Mossad mı öldürdü? Katar saldırısından hemen sonra! İsrail yine Türkiye’yi hedef gösterdi
Fenerbahçe'de 1 ayrılık 1 transfer!
CHP’de 15 Eylül öncesi 'mutlak butlan' paniği: Kılıçdaroğlu’nun ihracı masada
Can Holding operasyonunda yeni detaylar! TAKVİM mahkeme kararına ve kayyum listesine ulaştı: "Suçtan elde edilen gelir aklandı"