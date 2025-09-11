Terkos Gölü'nde yeşil tabakalar ve köpükler endişe yarattı!

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü'nün Balaban kıyısında görülen yeşillik ve köpükler büyük endişeye neden oldu.

KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Olayın neden kaynaklandığı ise henüz belirlenemedi. Göldeki renk değişimi dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Terkos Gölü'nde korkutan görüntüler (İHA)TEDİRGİNLİK OLUŞTURDU

Arnavutköy ilçesindeki Terkos Gölü kıyısında göze çarpan yeşil tabakalar ve kıyıda biriken köpükler bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Görüntüler, İstanbul'un en önemli su rezervlerinden birinde yaşanması nedeniyle tedirginlik oluşturdu.