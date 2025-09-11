PODCAST CANLI YAYIN

Terkos Gölü'nde yeşil tabakalar ve köpükler endişe yarattı!

İstanbul’un en büyük içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nün Balaban kıyısında görülen yeşil renk değişimi ve kıyıda biriken köpükler tedirginliğe neden oldu. Dronla havadan görüntülenen olağan dışı manzaranın kaynağı henüz belirlenemedi.

Terkos Gölü'nde yeşil tabakalar ve köpükler endişe yarattı!

İstanbul'un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü'nün Balaban kıyısında görülen yeşillik ve köpükler büyük endişeye neden oldu.

İstanbul’un içme suyu kaynağında endişelendiren görüntü

KAYNAĞI BELİRLENEMEDİ

Olayın neden kaynaklandığı ise henüz belirlenemedi. Göldeki renk değişimi dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Terkos Gölü'nde korkutan görüntüler (İHA)Terkos Gölü'nde korkutan görüntüler (İHA)TEDİRGİNLİK OLUŞTURDU

Arnavutköy ilçesindeki Terkos Gölü kıyısında göze çarpan yeşil tabakalar ve kıyıda biriken köpükler bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti. Görüntüler, İstanbul'un en önemli su rezervlerinden birinde yaşanması nedeniyle tedirginlik oluşturdu.

