AK Parti MKYK Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor! Ana gündem: Terörsüz Türkiye

Takvim Foto Arşiv

İSTANBUL'DA GENİŞ ÇAPLI PROGRAM

25 Eylül'de milletvekilleri ve MKYK üyelerinden oluşan 300 kişilik heyet, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak. Programların ardından 26 Eylül'de Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kapanış toplantısında hitap edecek. Yapılan buluşmalarda en çok öne çıkan başlıkların ekonomi ve terörle mücadele süreci olduğu ifade ediliyor.