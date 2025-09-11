PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti MKYK Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor! Ana gündem: Terörsüz Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde A Takımını toplayacak. MKYK gündeminin ana başlığı Terörsüz Türkiye hedefi olacak aynı zamanda yeni yasama yılı hazırlıkları da masada olacak.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek. Toplantının ana gündemlerinden biri, "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak.

Erdoğan'ın, "Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına son dönemde hız verdi" değerlendirmesini yaparak kurmaylarıyla süreci ele alacağı öğrenildi.

YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI MASADA
Parti teşkilatlarının yaz boyunca yürüttüğü "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temalı programlar da gündeme taşınacak. MKYK üyeleri, sahada gerçekleştirdikleri ziyaret ve buluşmaların sonuçlarını Erdoğan'a aktaracak. 15 Eylül'e kadar İstanbul hariç tüm illerde etkinliklerin tamamlanması planlanıyor.

İSTANBUL'DA GENİŞ ÇAPLI PROGRAM
25 Eylül'de milletvekilleri ve MKYK üyelerinden oluşan 300 kişilik heyet, İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak. Programların ardından 26 Eylül'de Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kapanış toplantısında hitap edecek. Yapılan buluşmalarda en çok öne çıkan başlıkların ekonomi ve terörle mücadele süreci olduğu ifade ediliyor.

YENİ YASAMA YILI HAZIRLIKLARI
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı olacak. AK Parti'nin Meclis'teki öncelikli çalışmaları ve yasa teklifleri hakkında değerlendirmeler yapılacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN SUNUM
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de MKYK'da sunum gerçekleştirecek. Tekin, yeni eğitim-öğretim yılıyla ilgili son gelişmeleri paylaşacak, ayrıca 12 yıllık zorunlu eğitimde yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin bilgi verecek.

