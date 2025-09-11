AK Parti MKYK Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor! Ana gündem: Terörsüz Türkiye

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek. Toplantının ana gündemlerinden biri, "Terörsüz Türkiye" hedefi olacak.
Erdoğan'ın, "Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Kandan, çatışmadan ve istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına son dönemde hız verdi" değerlendirmesini yaparak kurmaylarıyla süreci ele alacağı öğrenildi.
YAZ DÖNEMİ ÇALIŞMALARI MASADA
Parti teşkilatlarının yaz boyunca yürüttüğü "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" temalı programlar da gündeme taşınacak. MKYK üyeleri, sahada gerçekleştirdikleri ziyaret ve buluşmaların sonuçlarını Erdoğan'a aktaracak. 15 Eylül'e kadar İstanbul hariç tüm illerde etkinliklerin tamamlanması planlanıyor.