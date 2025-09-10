Küresel Sumud Filosu'na Tunus'ta dronlu saldırı: Türk aktivist İsrail'i işaret etti

Terörist devlet İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma için 50 gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, İspanya ve İtalya'dan yola çıkmıştı.

Filonun ana teknesi dün sabaha karşı Tunus'ta dronlu saldırıya uğradı. Olay, Sidi Bu Said limanında saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Filo içerisinde bulunan Türk aktivist Yasemin Acar, aktivistlerin otellere yerleştirildiğini belirterek, "Bu dron kesinlikle İsrail'den geldi. Malta'da olduğu gibi benzer bir yöntemle saldırı gerçekleştirdiler. Teknemizin ön kısmında petrol vardı, büyük bir patlama planlamış olabilirler." dedi.

Türk aktivist Yasemin Acar, "Gemilerdeki aktivistlerin cesareti inanılmaz. Korkumuz yok." dedi.