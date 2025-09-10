CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti atandı: Gürsel Tekin göreve başladı, Özgür Özel programı bırakıp Ankara’ya geçti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından "çağrı heyeti" olarak atanan Gürsel Tekin ve diğer üyeler, önceki gün binaya girdi. Defterleri teslim aldıktan sonra, göreve girişti.

Tekin, sabah saat 10.00'da Taksim'de Atatürk Anıtı'na "İl Başkanlığı" olarak çelenk bıraktı. Özgür Özel'in programına katılabileceğini anlattı. Saat 14.00'de ise Özgür Özel CHP Genel Merkez olarak "Kuruluş yıldönümü" nedeniyle anıta çelenk bıraktı.

Bu programa katılacağını söyleyen Tekin, "gerginlik" çıkması ihtimaline karşı kararından vazgeçti. Sarıyer'deki İstanbul İl Binası'nın "Genel Başkan ofisi" olduğunun açıklaması sonrası binaya gitmesi beklenen Özel, burada Tekin ile karşılaşma ihtimali üzerine binaya uğramadan Ankara'ya geçti.

Tekin ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na taşınan yeni il binasına ise gitmedi. Dün gün boyu CHP'nin hem yeni, hem de eski kadroları arasındaki yüksek tansiyon, bir türlü inişe geçmedi.