PODCAST CANLI YAYIN

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti atandı: Gürsel Tekin göreve başladı, Özgür Özel programı bırakıp Ankara’ya geçti

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla atanan Gürsel Tekin ve “çağrı heyeti” üyeleri dün binaya girerek defterleri teslim aldı ve göreve resmen başladı. Tekin, sabah Taksim’de Atatürk Anıtı’na çelenk bırakırken, öğlen saatlerinde yapılacak ‘Kuruluş yıldönümü’ etkinliğine katılacağını duyurdu. Ancak Özgür Özel’den gelen beklenmedik karışıklık ve olası gerilim ihtimalinden ötürü bu programdan vazgeçildi; Özel doğrudan Ankara’ya hareket etti. CHP’de İstanbul’daki yeni kadro ile mevcut yapılar arasında tansiyon hâlâ yüksek.

Giriş Tarihi:
CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti atandı: Gürsel Tekin göreve başladı, Özgür Özel programı bırakıp Ankara’ya geçti

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından "çağrı heyeti" olarak atanan Gürsel Tekin ve diğer üyeler, önceki gün binaya girdi. Defterleri teslim aldıktan sonra, göreve girişti.

Tekin, sabah saat 10.00'da Taksim'de Atatürk Anıtı'na "İl Başkanlığı" olarak çelenk bıraktı. Özgür Özel'in programına katılabileceğini anlattı. Saat 14.00'de ise Özgür Özel CHP Genel Merkez olarak "Kuruluş yıldönümü" nedeniyle anıta çelenk bıraktı.

Bu programa katılacağını söyleyen Tekin, "gerginlik" çıkması ihtimaline karşı kararından vazgeçti. Sarıyer'deki İstanbul İl Binası'nın "Genel Başkan ofisi" olduğunun açıklaması sonrası binaya gitmesi beklenen Özel, burada Tekin ile karşılaşma ihtimali üzerine binaya uğramadan Ankara'ya geçti.

Tekin ise Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na taşınan yeni il binasına ise gitmedi. Dün gün boyu CHP'nin hem yeni, hem de eski kadroları arasındaki yüksek tansiyon, bir türlü inişe geçmedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İsrail'in saldırısı sonrası Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
Takas Bank
CHP'li Özgür Özel 9 Eylül'den 2 gün önce İngiliz FT'ye Türkiye'yi şikayet etti!
Genç çiftlere 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi! Aile ve Gençlik Fonu başvuruları ekimde başlıyor
Küresel Sumud Filosu’na bir İHA saldırısı daha! Aktivistler kararlı: “Saldırılarla yılmayacağız”
CHP'ye Özlem Vural Gürzel şoku! Zehir zemberek sözler sonrası Beykoz Belediye Başkan Vekili istifa etti!: "Hakaret ve psikolojik baskılarla karşı karşıyayım"
24 yıl sonra yarı finaldeyiz! Türkiye - Polonya: 91-77 | MAÇ SONUCU
OVP'den çalışma hayatına dev reformlar: Asgari gelir garantisi, tamamlayıcı emeklilik, esnek çalışma modeli geliyor
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Domenico Tedesco İstanbul'a geldi! Fenerbahçe KAP'a bildirdi
Dizi atv'de izlenir: En iyilerle sizlerle... Reyting rekortmeni diziler ve merakla beklenen dört yeni yapım tanıtım filminde bir araya geldi
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
İzmir şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı baba oğlunun cenaze namazını kıldırdı
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi