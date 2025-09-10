PODCAST CANLI YAYIN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'ndan 'Engelsiz Tasarımlar' projesi

Kullanım ömrünü tamamlayan uçak içi ürünler, engelli ve yaşlı bireylerin üretkenliğine kazandırılacak. Bakan Göktaş ve THY Başkanı Bolat’ın imzaladığı protokol, hem çevreye hem de topluma değer katacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'ndan 'Engelsiz Tasarımlar' projesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY), uçaklardan çıkan kumaş, deri ve kağıt gibi atık ürünlerin yeniden değerlendirileceği "Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi" için protokol imzaladı. THY Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, projenin hem çevreyi koruyacağını hem de engelli ve yaşlı bireylerin üretkenliğini artırarak sosyal hayata katılımlarını güçlendireceğini söyledi.

"ÖNEMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK"

THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen törende, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat protokole imza attı. İmza töreninde konuşan Göktaş, Türkiye'ye ve topluma örnek olacak çok değerli bir işbirliğine imza attıklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)

"YENİ VE ANLAMLI BİR ADIM"

THY'nin engelli, yaşlı, kadın, çocuk, aile, şehit yakını ve gazilere yönelik yürüttükleri pek çok çalışmada her zaman yanlarında olduğunu belirten Göktaş , "Bu protokol THY ile geçmişte kurduğumuz bu güçlü işbirliğinin yeni ve anlamlı bir adımıdır. Başlatacağımız 'Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi' ile hem çevreyi koruyan hem de engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini, aktif hayata katılımını güçlendiren örnek bir model ortaya koyuyoruz." dedi.

Ahmet Bolat başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkür ettiğini söyleyen Göktaş, sosyal hizmetlerin Türkiye'nin refahını ve sürdürülebilir geleceğini inşa eden temel bir unsur olduğuna dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)

Göktaş, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalarla sadece bireylere destek sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımızın becerilerini güçlendirerek, kendi ayakları üzerinde durmalarını ve topluma daha etkin katkı sunmalarını sağlıyoruz. Ayrıca üretkenliklerini artırmalarına ve hayatlarının her alanında daha bağımsız, daha güçlü bireyler olarak toplumun gelişimine katkı sunmalarına imkan tanıyoruz." diye konuştu.

"SIFIR ATIK MİLAT OLDU"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdikleri her bir projeyi, politikayı, bu anlayışla şekillendirdiklerini dile getiren Göktaş, bu anlamda Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"nin de toplumsal bilinci dönüştüren bir milat olduğunu ifade etti.

THY eğitmeninin sır ölümü! Ahmet Nevres Erkin evinde ölü bulunduTHY eğitmeninin sır ölümü! Ahmet Nevres Erkin evinde ölü bulundu
THY eğitmeninin sır ölümü! Ahmet Nevres Erkin evinde ölü bulundu

"TOPLUMSAL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ"

Göktaş, çocuklardan yaşlılara kadar her bireyin katıldığı bu hareketin kısa sürede sınırları aşarak bütün dünyaya ilham veren küresel bir seferberliğin öncüsü olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti: "İmzalayacağımız bu protokol kapsamında yürüteceğimiz projenin de bu seferberliğe, yeni bir güç katacağına inanıyorum. Bu doğrultunda Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi iki temel amaca hizmet ediyor. Birincisi, kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunmak. İkincisi, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın üretkenliğini artırmak, becerilerini geliştirmek ve hayata daha güçlü şekilde katılmalarını sağlamak. THY'nin kumaş ve kağıt gibi atık malzemelerini, merkezlerimizde yeniden değerlendirerek bu amaçlar doğrultusunda toplumsal dönüşüme öncülük edeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)

"İLK OLARAK HUZUREVLERİNDE BAŞLATACAĞIZ"

Bakan Göktaş, projeyi ilk olarak Ankara ve İstanbul'daki huzurevleri ile engelsiz yaşam merkezlerinde başlatacaklarını, daha sonra Aile Destek Merkezileri (ADEM) ve Sosyal Dayanışma Merkezilerini (SODAM) dahil ederek farklı illerde yaygınlaştıracaklarını belirtti. Üretilen her tasarımın vatandaşlara dokunan bir emek, çevreyi koruyan bir adım ve her kesimi kucaklayan bir vizyonun sembolü olacağını anlatan Göktaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"2025 Aile Yılı ile başlayan 'Aile ve Nüfusun 10 Yılı' vizyonu ile devam edecek bu çalışmalar, ülkemizin geleceğini şekillendiren sosyal ve çevresel politikaların güçlü dayanakları olacak. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, çevreye saygılı, insana değer veren, kapsayıcı politikalar hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bizim için her bireyin, yaşına, engeline, koşullarına bakılmaksızın, potansiyelini ortaya koyabilmesi ve değer üretmesi en temel hedeflerden biridir. Bu gibi sosyal sorumluluk projeleriyle esasında, sadece bugünü değil, geleceği de inşa ediyoruz. Bu anlamda işbirliğimiz, ülkemiz için, özellikle de engelli ve yaşlı bireylerimiz için büyük bir kazanımdır. Aynı zamanda kamu ile özel sektörün güçlerini birleştirdiğinde ortaya nasıl güçlü bir sosyal etki çıkabileceğinin somut bir yansımasıdır. Evlatlarımıza bırakacağımız en güzel miraslardan biri de toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu ortak çabadır."

Bakan Göktaş, uluslararası boyutları olan kurumların bu tarz sosyal sorumluluk projelerine öncülük etmesinin Türkiye'nin küresel ölçekteki itibarı ve toplumsal kalkınma hedefleri açısından da son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Fitchten THY yorumu: Latin Amerika ve İspanya ağı genişleyecek | 300 milyon dolarlık yatırımFitchten THY yorumu: Latin Amerika ve İspanya ağı genişleyecek | 300 milyon dolarlık yatırım
Fitch'ten THY yorumu: Latin Amerika ve İspanya ağı genişleyecek | 300 milyon dolarlık yatırım

"HEM ÜLKEMİZE HEM DE TOPLUMUMUZA BÜYÜK DEĞER KATACAĞINA İNANIYORUZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ise yalnızca sürdürülebilirlik alanında değil, toplumsal fayda açısından da örnek teşkil edecek bir projeyi başlattıklarını söyledi.

Protokole imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte yürüttüğümüz Engelsiz Tasarımlarla İleri Dönüşüm Projesi, operasyon süreçlerimizde kullanım ömrünü tamamlayan kumaş, deri, kağıt gibi malzemeleri geri kazanmamıza, kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza imkan tanırken aynı zamanda Bakanlığımıza bağlı yaşam merkezlerinden hizmet alan bireylerin de üretim süreçlerine aktif katılımına fırsat tanıyacak. Bu işbirliğinin hem ülkemize hem de toplumumuza büyük değer katacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasında ʺİleri Dönüşümʺ protokolü imzalandı (AA)

UÇAK HEDİYE EDİLDİ

Törenin sonunda Bolat, Bakan Göktaş'a üzerinde adının bulunduğu model uçak hediye etti. Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Madak, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Bakanlık ve THY'nin yetkileri katıldı. Proje kapsamında THY tarafından güvenli koşullarda ilgili merkezlere ulaştırılacak ürünler, Bakanlığa bağlı Engelsiz Yaşam Merkezlerinden hizmet alan özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM ve SODAM hizmet alanlar tarafından markanın kurumsal standartlarına uygun şekilde değerlendirilecek.

Gökyüzündeki yolculuğunu tamamlayarak yeniden şekil alan ürünler daha sonra sosyal fayda amacıyla satışa sunulacak. Böylece hem sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı sağlanacak hem de özel gereksinimli bireyler, huzurevi sakinleri ile ADEM ve SODAM'lardan hizmet alanların sosyal hayata katılımı güçlendirilecek.

THY yolcu sayısını artırdı: 8 ayda 60,7 milyon yolcu taşıdıTHY yolcu sayısını artırdı: 8 ayda 60,7 milyon yolcu taşıdı
THY yolcu sayısını artırdı: 8 ayda 60,7 milyon yolcu taşıdı
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Takas Bank
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
21 yaşındaki Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor!
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
Suça sürüklenen çocuklar ile ilgili ceza düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkıyor! İndirim uygulanmayacak
CHP'ye Beykoz şoku! Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti