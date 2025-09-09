Fitch'ten THY yorumu: Latin Amerika ve İspanya ağı genişleyecek | 300 milyon dolarlık yatırım

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Hava Yolları'nın (THY) Air Europa'da hisse almasının Türk şirketin Latin Amerika bölgesi ve İspanya'ya ağ erişimini güçlendireceğini bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, söz konusu satın almanın kaldıraç üzerinde minimum etkiyle İspanya ve Türkiye arasındaki yolcu ve hava kargo uçuş ağını destekleyeceği ve THY'ye hızla büyüyen Latin Amerika/Avrupa hava hatlarına açılma fırsatı sunacağı aktarıldı.
Açıklamada, "Air Europa, THY'den çok daha küçük olmakla birlikte, Güney Amerika rotalarında çok daha güçlüdür ve İspanya'nın Madrid-Barajas havalimanında ikinci en büyük konuma sahip olmanın avantajlarından yararlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.