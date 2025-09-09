Fitch'ten THY yorumu: Latin Amerika ve İspanya ağı genişleyecek | 300 milyon dolarlık yatırım

Takvim Foto Arşiv Air Europa'nın azınlık hisselerinin THY tarafından 300 milyon avroya satın alacağının anımsatıldığı açıklamada, düzenleyici kurumların onayına bağlı olarak satın almanın 6 ile 12 ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Takvim Foto Arşiv Fitch'in açıklamasında, THY, Air France KLM ve Lufthansa gibi büyük Avrupalı hava yolu şirketleri arasında azınlık hisseleri veya tamamlayıcı satın almalar yapma eğilimini sürdüğü ifade edilerek, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) hava yollarının konsolidasyonu için bir sonraki olası adayın TAP Air Portugal olduğu aktarıldı.