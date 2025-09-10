THY yolcu sayısını artırdı: 8 ayda 60,7 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları (THY), 2025 ağustos ile ocak- Ağustos dönemine ilişkin trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, THY'nin toplam yolcu sayısı, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 60.7 milyona yükseldi.

Ayrıca geçen yıl ocak-ağustosta 20,9 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu senenin aynı döneminde yüzde 10,3 artış göstererek 23,1 milyona çıktı. Yine aynı dönemde yolcu doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan arttı. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 82,3, yurt içi yolcu doluluğu da yüzde 86,7 seviyesine çıktı.