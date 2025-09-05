PODCAST CANLI YAYIN
Okul alışverişine sıkı denetim: 15,2 milyon lira ceza, 990 firmaya işlem

Ticaret Bakanlığı, eğitim öğretim yılının hemen öncesinde kırtasiye ürünleri için denetime çıktı. 4 bin 816 ihlal tespit eden Bakanlık, işletmelere toplam 15 bin 2 milyon liralık ceza kesti.

2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrenciler ve velilerin kırtasiye alışverişleri hız kazandı. Ticaret Bakanlığı da özellikle okul malzemeleri ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. 5 bin 50 kırtasiye ürünü satan işletmeyi ve 722 bin 528 ürünü denetleyen Bakanlık, 4 bin 816 ihlal tespit etti. Söz konusu ihlallere toplamda 15.2 milyon lira ceza kesildi.

Denetimlerde en fazla ihlal tespit edilen illerin başında 2 bin 174 ile İstanbul geldi. Öte yandan 990 firma için haksız fiyat artışı işlemi başlatıldı. En fazla işlem başlatılan iller yine Ankara, İstanbul ve İzmir oldu. Uzmanlar özellikle plastik ürünlere dikkat edilmesini istedi. İllere göre işlem başlatılan firma sayıları aşağıdaki şekilde sıralandı:

ANKARA: 531
İSTANBUL: 155
İZMİR: 45

