Savcılıktan Manifest Grubu hakkında soruşturma: Hayasızlık ve teşhircilik

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından önceki akşam Beşiktaş Küçükçiftlik Park'ta konser veren Manifest grubu hakkında toplumun sahip bulunduğu ortak edep, ar ve haya duygularının ihlâli ve incitilmesi ve 'Hayasızca hareketler' ve 'Teşhircilik' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.



Grubun tepki çeken skandal görüntüleri, sosyal medyada da büyük infiale neden oldu. Grubun Türk milli ve manevi değerlerine alenen hakaret ederek gençleri zehirlediğini dile getiren binlerce vatandaş, başsavcılığın soruşturma kararını desteklediğini vurguladı.