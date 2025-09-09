Le Figaro’dan dikkat çeken Türkiye yorumu: “Savunma sanayisinde Akdeniz ve Karadeniz’in yeni gücü”

Fransız Le Figaro gazetesi, savunma sanayindeki atılımlara dikkat çekerken Türkiye'nin küresel güç olma yolunda önemli adımlar attığını yazdı.

"İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Fransız Le Figaro'nun yorumu şöyle:

''Başkan Erdoğan, savunma sanayisinin dinamizmini dış politikasının bir aracı hâline getirdi. Türkiye "Mavi Vatan doktriniyle Akdeniz'de geniş bir egemenlik ve Karadeniz'de de baskın bir rol istiyor.

Türkiye, Milli Uçak Gemisi ile en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacak. TCG ANADOLU, ALTAY tankı ve Çelik Kubbe sistemleri de komşu ülkelerde manşet oldu. Bu da yeni bir dönemin simgesi.

Bayraktar tb3, Kızılelma ve yeni nesil savaş uçağı KAAN da Türkiye'nin güç gösterisi olarak öne çıkıyor.

Baykar tarafından yılda birkaç defa organize edilen TEKNOFEST, askeri gösteri ve teknoloji yarışmasını bir araya getiriyor. Genç mühendis ekipleri burada inovasyonlarını tanıtmak ve burs kazanmak için yarışıyor.''