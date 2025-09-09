PODCAST CANLI YAYIN

Le Figaro’dan dikkat çeken Türkiye yorumu: “Savunma sanayisinde Akdeniz ve Karadeniz’in yeni gücü”

Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselişi Fransız medyasında manşetlere çıktı. Le Figaro gazetesi, “Türkiye çok önemli projelere imza atıyor. KIZILELMA ve yeni nesil savaş uçağı KAAN Türkiye’nin yeni güç gösterisi.” diye yazdı...

Giriş Tarihi:
Le Figaro’dan dikkat çeken Türkiye yorumu: “Savunma sanayisinde Akdeniz ve Karadeniz’in yeni gücü”

Fransız Le Figaro gazetesi, savunma sanayindeki atılımlara dikkat çekerken Türkiye'nin küresel güç olma yolunda önemli adımlar attığını yazdı.

"İHA'lar, füzeler, savaş uçakları: Türkiye, askeri gücün yolunda" başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Fransız Le Figaro'nun yorumu şöyle:

''Başkan Erdoğan, savunma sanayisinin dinamizmini dış politikasının bir aracı hâline getirdi. Türkiye "Mavi Vatan doktriniyle Akdeniz'de geniş bir egemenlik ve Karadeniz'de de baskın bir rol istiyor.

Türkiye, Milli Uçak Gemisi ile en büyük savaş gemisi inşa eden Akdeniz ülkesi olacak. TCG ANADOLU, ALTAY tankı ve Çelik Kubbe sistemleri de komşu ülkelerde manşet oldu. Bu da yeni bir dönemin simgesi.

Bayraktar tb3, Kızılelma ve yeni nesil savaş uçağı KAAN da Türkiye'nin güç gösterisi olarak öne çıkıyor.

Baykar tarafından yılda birkaç defa organize edilen TEKNOFEST, askeri gösteri ve teknoloji yarışmasını bir araya getiriyor. Genç mühendis ekipleri burada inovasyonlarını tanıtmak ve burs kazanmak için yarışıyor.''

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine dron saldırısı: Yangın çıktı!
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
İdefix
Başkan Erdoğan'dan muhalefetin sokak çağrılarına tepki: Bağırsalar da çağırsalar da adalet tecelli edecek
CHP'de "İstanbul" savaşı! Gürsel Tekin "Baba ocağım" dediği il binasında... "Şikayet eden CHP’li, taraflar CHP’li, bizi öneren CHP’li"
Bitleri kanlandı! FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
Gözleri KaraDeniz
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Togg Avrupa yolculuğuna başladı: T10X ve T10F Almanya'da ön siparişe açılıyor!
Gürsel Tekin CHP İstanbul İl binası önünde açıkladı: "Köydeki ablamı bile tehdit ettiler"
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! Saldırgan yakalandı 27 kişi gözaltına alındı
Fransa'da Bayrou hükümeti düştü
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırı için taziye mesajı! "Saldırganın bağlantıları araştırılıyor"
İzmir'deki alçak saldırıya tepkiler peş peşe geldi! Bahçeli: Sokakların karışmasını hedefleyenler muvaffak olamayacak
İzmir'deki polis karakoluna hain saldırının görgü tanığı o anları anbean anlattı: Babası görünce bayıldı | Silahı nereden buldu?
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...
Kılıçdaroğlu CHP'deki "şaibe"lilerle aynı kareye girmiyor! TAKVİM yakaladı... Özgür Özel'e protokol revize ettiren kavga
3 yıllık yol haritası! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 2026-2028 OVP programını açıkladı: Enflasyon kalıcı olarak tek haneye inecek
SÖZCÜ'nün "Gürsel Tekin" operasyonu elinde patladı! Apar topar manşet devirdiler... Talimat CHP Genel Merkezi'nden mi?
CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrası yaşananlara soruşturma! Bakan Yerlikaya açıkladı: "Asla müsaade etmeyeceğiz"