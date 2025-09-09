İspanya'dan İsrail'e yaptırım yağmuru: Silah, yakıt, hava ve deniz geçişi yasaklandı

İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek Tel Aviv'e karşı yaptırımları açıkladı:
''İsrail'e silah alım satımı yasaklandı. İsrail'e yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçemeyecek. İsrail'e silah taşıyan uçaklar İspanya deniz ve hava yolundan geçemeyecek.
İşgal topraklarında yaşayan İspanyol vatandaşlarına da kısıtlama getirilecek. Filistin Devleti ile işbirliği artırılacak. İsrail'le iş yapanlara ihale verilmeyecek. Suça karışan İsrailliler ülkeye alınmayacak. Gazze'ye yardım artırılacak.''