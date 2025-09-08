Ankara’da sağanak yağış yaşamı felç etti: Cadde ve sokaklar sular altında

Ankara 'da öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde ise hasarlar meydana geldi.

Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Başkentte yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da sağanak yağış kent genelinde etkili oldu (AA)

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.

Gölbaşı'nda istinat duvarı çöktü (AA)

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

VADİ TAŞTI

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.