Ankara’da sağanak yağış yaşamı felç etti: Cadde ve sokaklar sular altında

Başkent Ankara'da öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, Gölbaşı’nda istinat duvarı yıkıldı, Dikmen Vadisi’nde araçlar selde mahsur kaldı.

Giriş Tarihi:
Ankara'da öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte aksamalar yaşandı. Bazı bölgelerde ise hasarlar meydana geldi.

ANKARA'YI SEL VURDU

Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi. Başkentte yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.

İSTİNAT DUVARI YIKILDI

Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

VADİ TAŞTI

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.

