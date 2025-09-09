PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'de can kaybı 64 bini aştı: İsrail'in sistematik saldırıları durmuyor

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’yi hedef alan İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 64 bin 522’ye yükseldi. Son 24 saatte 67 kişi daha yaşamını yitirirken, işgalci İsrail’in sözde yardım noktalarında Filistinlileri hedef aldığı sistematik saldırılarda sadece 27 Mayıs’tan bu yana 2 bin 430 kişi öldürüldü. Gazze'nin doğusunda evini kaybeden Ümmü Muhammed el-Hamarne, "Evimiz enkaza dönüşse de burayı terk etmeyeceğiz.'' dedi.

Giriş Tarihi:
Terörist devlet İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 67 artarak 64 bin 522'ye yükseldi. İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 430'a, yaralananların sayısının da 17 bin 794'e ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in son saatlerde yoğunlaştırdığı saldırılarda, özellikle ed-Derec, Şeyh Rıdvan ve er-Rimal mahallelerindeki konut ve yüksek binalar hedef alındı. Gazze'nin doğusundaki ed-Derec Mahallesi'nde 50 yaşındaki Ümmü Muhammed el-Hamarne, bombardımanda hasar gören evinin önünde dua ederek kayıplar için ağıt yaktı. Hamarne, "İsrail bombardımanı, bizi güneydeki bölgelere göç ettirme girişiminin bir parçasıdır. Yıllarca süren emeklerimiz bir anda yok oldu. Ancak evimiz enkaza dönüşse de burayı terk etmeyeceğiz." dedi.

