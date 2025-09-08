ASSAN Group soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve askeri casusluk iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ASSAN Group bünyesindeki firmalara yönelik operasyonlar devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişiden ikisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şirkete yönelik yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında, halen ASSAN GROUP içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı 3 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 3 gün önce gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifade veren şüphelilerden eski albay ve eski MKE çalışanı tutuklanmaları, eski ASSAN GROUP çalışanı ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sulh ceza hakimliği, talep doğrultusunda 2 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüphelinin de yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

