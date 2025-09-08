ASSAN Group soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

ASSAN Group soruşturmasında yeni gelişme...

Şirkete yönelik yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında, halen ASSAN GROUP içerisinde çalışma kaydı olan eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ve eski albay ile eski ASSAN Group çalışanı 3 şüpheli eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 3 gün önce gözaltına alındı.