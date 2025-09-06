PODCAST CANLI YAYIN

Katil İsrail tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin acılı babası ölüm yıl dönümünde konuştu! "Dünya zulme sessiz kaldı, kızım kalmadı"

Soykırımcı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da vahşice öldürdükleri Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin katledilmesinin birinci yıl dönümünde acılı baba kızı hakkında konuştu. Merhmet Suat Eygi konuşmasında, “Kızım zulmün karşısında durdu. Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı, kızım kalmadı” dedi.

İsrail askerleri tarafından geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün birinci yıldönümü. SABAH'a konuşan acılı baba Mehmet Suat Eygi, "İnsanın sevdiği ölünce kalbinde kırk mum yanar, her gün biri söner. Kırkıncı gün hepsi söner, biri bekler. O tek mum ebediyen yanar, acını o tek mum tutarmış. Ancak benim kalbimdeki 40 mum hiç sönmedi. Evladını kaybeden insan için o mumlar hiç sönmüyor. Evlat hasretim her geçen gün daha da artıyor" diye konuştu. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve Amerikan vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askeri tarafından başından kasten vurularak ağır yaralanmıştı.

ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, geçtiğimiz yıl 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Ayşenur Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi. Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi. 2003 yılında İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

FİLİSTİN İÇİN HASSASTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Ayşenur'u rüyasında görmek istediğini anlatan Eygi, "Ayşenur hiç rüyama girmiyor. Bunla ilgili yazı okudum. Ruhunun huzur bulduğunu ve bizden razı olduğu anlamına geliyormuş. Eşi de aynı şeyi bana sordu. O da Seattla'da yaşıyor. Aynı şehirdeyiz. Bütün etkinliklere katılıyoruz. Eşi ve arkadaşları toplam 10 kişi Didim'e geldiler. Merhametli bir insandı. Ayşenur Filistin konusunda çok hassastı. Merhameti nedeniyle gitti. Zulmün karşısında durdu. Hayatını o nedenle kaybetti. Lise yıllarından beri çok aktifti. Kızılderili hakları için de çok mücadele ederdi. O bunun hayat mücadelesiydi. Dünya İsrail zulmüne seyirci kaldı, o kalamadı. Oraya gittikten sonra insanların daha çok organize olması gerektiğini söylerdi. Artık Avrupa ülkeleri de destekliyor. İnsanların vicdanları da organize oldu. Bu soykırımın bitmesi için iyilikler de organize oldu" şeklinde konuştu.

