Halit Yukay'ın cansız bedeni 68 metre derinlikten çıkarılıp ailesine teslim edildi! Elleri ve yüzü balıklar tarafından parçalanmış
Marmara Denizi’nde teknesi parçalanan Halit Yukay’ın cenazesi 68 metre derinlikten çıkarılarak ailesine teslim edildi. Cenaze, yakınları tarafından İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı. 31 gün sonra denizin dibinden çıkarılabilen iş insanının elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi.
Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.
Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.
Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.
CANSIZ BEDENİ TEK PARÇA OLARAK DENİZDEN ÇIKARILDI
4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni TCG Alemdar tarafından tek parça olarak denizden çıkarıldı. Yukay'ın cansız bedeni Bandırma'ya götürüldü.
HALİT YUKAY'IN CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLÜYOR
Dün akşam denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.
Yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi. Yukay'ın cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkışında gazetecilerin görüntü almaması için bir kişinin araç sürücülerine "Uzunları yakın, gözlerine tutun, gözlerini alın, çekemesinler" şeklinde komut vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
ELLERİ VE YÜZÜ BALIKLAR TARAFINDAN PARÇALANMIŞ
Dün gece saat 23,30 sularında Bursa Adli Tıp Morguna getirilen Halit Yukay'ın cesedi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. 31 gün sonra denizin dibinden çıkarılabilen iş insanının elleri ve yüzünün balıklar tarafından parçalandığı öğrenildi.