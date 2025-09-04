Halit Yukay'ın cansız bedeni 68 metre derinlikten çıkarılıp ailesine teslim edildi! Elleri ve yüzü balıklar tarafından parçalanmış

Halit Yukay'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi (Takvim Foto Arşiv) Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.

Halit Yukay'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi (Takvim Foto Arşiv) CANSIZ BEDENİ TEK PARÇA OLARAK DENİZDEN ÇIKARILDI 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan ve cansız bedenine 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni TCG Alemdar tarafından tek parça olarak denizden çıkarıldı. Yukay'ın cansız bedeni Bandırma'ya götürüldü.

Halit Yukay'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi (Takvim Foto Arşiv) HALİT YUKAY'IN CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLÜYOR Dün akşam denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeyle ilgili otopsi işlemleri tamamlandı.

Halit Yukay'ın cansız bedeni ailesine teslim edildi (Takvim Foto Arşiv) Yapılan DNA eşleşmesinde cesedin Halit Yukay'a ait olduğu belirlendi. Yukay'ın cenazesi, yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak İstanbul'a götürülmek üzere yola çıktı.