Balıkesir Erdek açıklarında kaybolan iş adamı Halit Yukay’ın cenazesi İstanbul’a getirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında kaybolan iş adamı Halit Yukay için günlerce süren arama-kurtarma çalışmaları sonuç verdi. 43 yaşındaki Yukay'ın cansız bedeni, denizden çıkarıldıktan sonra İstanbul'a getirildi.

Teknesi Parçalanmış Halde Bulunmuştu

Yalova'dan 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan Halit Yukay'dan uzun süre haber alınamamıştı. Daha sonra Erdek açıklarında teknenin parçalanmış halde bulunması üzerine bölgede arama çalışmaları başlatılmıştı.

68 Metre Derinlikten Çıkarıldı

Yukay'ın cansız bedeni, 68 metre derinlikte tespit edildi. Cesedin bütünlüğünün bozulma riski nedeniyle çıkarma çalışmalarına Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri katıldı. İnsansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenaze, özel eğitimli dalgıçların desteğiyle asansör sistemi kullanılarak denizden çıkarıldı.

İstanbul'a Sevk Edildi

Geçtiğimiz gün saat 19.25 sıralarında denizden alınan cenaze, işlemlerin ardından İstanbul'a sevk edildi. Halit Yukay'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı morguna getirildi. İş adamının önümüzdeki günlerde defnedileceği öğrenildi.