(Takvim Foto Arşiv)

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 DGS yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından kayıt süreci başlayacak. Kayıt tarihleri ÖSYM'nin sonuç ekranında ilan edilecek. Bununla birlikte, mezuniyet şartını henüz yerine getiremeyen adaylar için Yükseköğretim Genel Kurulu'nun aldığı karara göre; staj, bütünleme ya da tek ders sınavı gibi engelleri sonradan aşan öğrenciler, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabilecek. Bu tarihe kadar mezuniyetini belgelemeyenlerin geçici kayıtları ise iptal edilecek.