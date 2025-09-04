Önlisans eğitimini lisans programına taşımak isteyen adaylar için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) süreci tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM'nin açıkladığı sınav sonuçlarının ardından başlayan tercih dönemi 28 Ağustos itibarıyla başladı ve öğrenciler yoğun şekilde tercihlerini yapıyor. Tercihlerin bitmesine son 1 gün kala adaylar sürece ilişkin detayları araştırıyor. İşte merak edilenler...
DGS TERCİHLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tercih işlemleri 28 Ağustos'ta başladı ve 04 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.
Tercihler, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden yapılabiliyor.
DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 DGS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınan tercihler 27 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların benzer bir takvim doğrultusunda ilan edilmesi bekleniyor.